Bu sokakta 6 yıldır iftar sofrası imece usulü kuruluyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir sokağın sakinleri, 6 yıldır aralarında para toplayarak iftar sofrasını imece usulüyle kuruyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi, Rauf Orbay Sokak’ta ikamet eden vatandaşlar, kendi araların topladığı paralarla imece usulüyle iftar etkinliği düzenledi. Sokakta bulunan esnaf ve apartman sakinlerinin kendi arasında düzenlediği programa yaklaşık 350 vatandaş katıldı. Mahalle sakinleri ve esnaf, programdan memnuniyet duyduklarını söyledi.

“Dostluğu ve sevgisi eskiyi andıran bir mahalle”

Düzenlenen programın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Birgül Birger, “Rauf Orbay Sokağı esnaflarındanım. Bu etkinliği çok güzel buldum. Burası, dostluğu ve sevgisi eskiyi andıran bir mahalle. O yüzden bu iftar programının yapılması bizi çok mutlu etti. Umarım bütün sokaklarda böyle dostluklar olur” derken mahalle sakinlerinden Bahar Olcan, “Bu mahallede 30 yıldır oturuyorum. Bugünkü etkinlik insanlara çok mutluluk verdi. Birlik, beraberlik, huzur, insanların birbirini düşündüğü anlamına gelen güzel şeyler oldu. Hazırlayanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinlik küçük büyük fark etmeksizin herkese hitap etti” dedi.

“Etkinlik masrafları esnaf ve sokak sakinleri tarafından karşılandı”

Aynı programı seneye de gerçekleştirmek istediklerini söyleyen İlksen ve Fikret Yıldırım çifti ise, “Bunu ilk olarak 6 yıl önce küçük bir etkinlik olarak yapmıştık. Daha sonrasında bunu biraz daha genişlettik. Araya 2 yıl pandemi girdikten sonra da bu etkinliği yaptık. Seneye de herkesin bu etkinliğe katılmasını istiyoruz. Tüm yeme ve içme bedelleri esnaf ve sokak sakinleri tarafından karşılandı. Yani imece usulüyle gerçekleştirildi. Herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.