Bu proje ile kadınlar ’kale’ gibi güçlü duracak

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kadına ve aileye yönelik yapılacak olan tüm çalışmalar KALE isimli projede toplanacak.

Başiskele Belediyesi’nin, kadına ve aileye yönelik tüm çalışmalarını bir arada toplayacağı ’Kadın ve Aile (KALE) Modeli’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen tanıtım programına sunucu İkbal Gürpınar, ilçe protokolü ve kadınlar katıldı.

"Kadın güçlü olmalıdır, yıkılmamalıdır"

Kadına yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Batı medeniyetlerinden bizi farklı kılan en güçlü yönümüz aile bağlarımız. Pandemi ile birlikte bu aile bağlarımız ne yazık ki zayıfladı. Dijital dünya, telefon, televizyon aile içi iletişimimizi olumsuz etkiledi. Tam bu noktada derdimiz sadece problemleri çözmek değil, problem oluşmadan önleyici ve eğitici hizmetlerle kale gibi yıkılmaz aile yapısını, daha da güçlü hale getirmek için bir tuğla da biz koymak istiyoruz. Bizler inanıyoruz ki; bu sadece bugünün işi değil. Allah’ın izniyle bu modelle yetişen bilinçli ebeveynler sayesinde, annesi ve babasının hayır duasını almış geleceğin güçlü Türkiye’sinin yarının büyükleri, bizleri onurlandıracak. Kale gibi sağlam bir toplumun temelinde yer almış olacak. Şimdi gelelim kale modelimize. Toplumu oluşturan en önemli yapıtaşı hiç şüphesiz ailedir. Güçlü bir aile güçlü bir toplum. Bilinçli bir aile bilinçli bir toplumu var eder. Aile dediğimiz bu olguyu değerli kılan ve anlamlı hale getiren en önemli bireyi ise kadındır. Aileyi birlikte ve ayakta tutan, zorluklara karşı mücadele eden, yorulmayan, yorulsa da belli etmeyen, hep üretendir kadın. Kadın güçlü olmalıdır, yıkılmamalıdır. Kadın yıkıldı mı aile yıkılır. Aile yıkıldı mı, toplum yıkılır. Çünkü bir toplumun kalesi ailedir" ifadelerini kullandı.

"Ailenin en büyük yükü kadındadır

Kadının yerinin her zaman farklı olduğunu belirten Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, "Aileyi kuran aileyi devam ettiren kadındır. Başiskele’de bunu özellikle gördüm. Bir sürü parçalanmış aile var. Sırf geçinmek için gelmişler buraya bir şeklide, yokluk içinde aileyi tutmaya, çocukları yetiştirmeye çalışıyor. Bizimde elimiz bir şekilde bunlara değiyor. Erkekler kusura bakmasın ama en büyük sıkıntıyı yaşayanlar kadınlar. Hem içeride hem dışarıda çalışıyor kadınlarımız. Kadın için ne yapılsa yeridir çünkü ailenin en büyük yükü kadındadır" diye konuştu.

"El birliğiyle sağlamlaştıracağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ise "Aile ferdimizdir. Aile kalemizdir. Genç başkanımız Başiskele’de kaleyi çok iyi inşa ediyor. Kadın ve aile konusunda, gençlerimiz konusunda başkanımız gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları hem bu dünyada hem ahirette karşılığını alacak. Kadın önemli, aile önemli. Bunu el birliğiyle sağlamlaştıracağız. Uzaktan yakından katılan bu güzel toplantıyı şereflendiren siz değerli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Proje kapsamında kadına ve aileye yönelik faaliyetler hayata geçirilecek.