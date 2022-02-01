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Bu merkezin Türkiye’de örneği yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, kırık tedavisinden yürüteç atölyelerine kadar kapsamlı bölümleriyle hizmet veriyor. Türkiye’ye örnek olan merkezde tasarlanan yürüteçler, felçli hayvanların yaşam kFeralitesini arttırıyor.

Haberde İnsan 01.02.2022, 09:49 01.02.2022, 10:09
Bu merkezin Türkiye’de örneği yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, kırık tedavisinden yürüteç atölyelerine kadar kapsamlı bölümleriyle hizmet veriyor. Türkiye’ye örnek olan merkezde tasarlanan yürüteçler, felçli hayvanların yaşam kalitesini arttırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, ’Sokak Hayvanları Eylem Planı’ kapsamında 2021 yılında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na dönüştürülürken, bu kapsamda sokak hayvanlarına verilen hizmetler artırılmıştı. Kırık çıkık tedavi alanları, yürüteç atölyeleri, ameliyathaneler, ısıtmalı özel kafesler ve birçok bölümüyle tam teşekküllü hastane konforunda oluşturulan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Türkiye’ye de örnek oldu.

Kırık tedavisi yapılıyor

Sokak hayvanları için gereken tüm koşullar Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nda oluşturulurken, kırık tedavisi için de gerekli ortam hazırlandı. Kırıkların cerrahi tedavisinde içerden veya dışarıdan tespit yöntemleri tercih ediliyor. Titizlikle yapılan tedaviler, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Bölümünden Prof. Dr. Hakan Salcı öncülüğünde, Büyük Şehrin uzman veteriner hekimlerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Her hafta Bursa’dan Kocaeli’ye gelen Salcı, ameliyatlara katılıyor ve veteriner hekimlere eğitim veriyor.

"Patilik, Kocaeli’ye hitap eden bir proje"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin 2014 yılında açıldığını, daha sonra ise Türkiye’ye örnek olacak projeye dönüştürüldüğünü kaydetti. Bakımevinin yeterli gelmediğini söyleyen Feyzi Karabıyık, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın talimatlarıyla yeni yapılandırmaya geçtik. Çünkü şehrin ihtiyaçları, köpeklerin ihtiyaçları değişmeye başladı. Bizde bu kapsamda Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nı devreye aldık. İçerisinde farklı farklı departmanların olduğu bölümler var. Yürüteç atölyeleri, ameliyathaneler, röntgen alanları, laboratuvar alanları, hayvanların kaldığı alttan ısıtmalı kafesler var. Alt bölümlerde de etaplar var.

Agresif, ayağı olmayan, gözü olmayan ve hayatlarını dışarıda geçiremeyecek hayvanları misafir ettiğimiz alanlar var. Patilik tek başına buradan ibaret değil. Patilik, Kocaeli’ye hitap eden bir proje. Bunun da içerisinde eğitimler var. Bizim kendi eğitimlerimiz var. Çocuklara hayvanlarla doğru iletişim dersleri vermeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımızı, okul müdürlerimizi, din görevlilerine bu eğitimleri veriyoruz. Sokakta köpek gördüklerinde neler yapılmalı, neler yapılmamalı bunları anlatıyoruz. Topyekun Kocaeli’ye hitap eden bir proje" dedi.

"Sadece insanlar mutlu olduğunda şehir mutlu olamaz"

İnsanlarla hayvanlar arasındaki refah seviyesini arttırmak istediklerini kaydeden Karabıyık, "Biz inanıyoruz ki; "Mutlu Şehir Kocaeli" sloganının altında sadece insanlar mutlu olduğunda şehrin mutlu olmayacağının farkındayız, hayvanların da mutlu olması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Patilik projesinin halihazırda bir örneği yok"

Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık, hayvanseverlere mama yardımları yapıldığını, şehrin 55 ayrı noktasında beslenme noktaları oluşturduklarını da ifade etti. Tahsis edilen iki aracın, kentin tüm alanlarını gezdiğini, kırsaldan şehir merkezine kadar besleme noktalarına mama bıraktığını kaydeden Karabıyık, "Hayvanseverler şehir içinde besliyor, biz de kırsalda besleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2014 yılında kurduğumuzda bakımevimiz tüm illere örnek olmuştu. Patilik projesinin de halihazırda bir örneği yok. Hiçbir yerde bu kadar topyekun işlem uygulanmıyor. Biz hepsini konsept yapıp şehre veriyoruz" şeklinde konuştu.

Yürüteç yapılıyor

Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nda oluşturulan atölyelerde hayvanlara yönelik yürüteçlerin yapıldığını da dile getiren Karabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürüteç yapan arkadaşımız var. Kendisi insanlara yürüteç yapan birisi. Biz bunu hayvanların hizmetine sunmayı hedefledik. Bize başvuran tüm vatandaşlara ücret bedeli istemeden, Türkiye’nin her yerine yürüteç yolluyoruz. Bizim atölyemiz var ve yürüteçler orada üretiliyor. Atölyemizin içi de döşendi, talep eden herkese bunu veriyoruz. 4 Ekim 2021’de başladık ve hem kediye hem de köpeğe yürüteçler yapıyoruz. Hayvanının hayat kalitesini yükseltmek istedik, rahatla bir yerden bir yere gitmesini hedefledikse. İlk işlemi bir kedide uyguladık ve o kedi sonrasında yürüdü. Arka ayaklarında yürüme sıkıntısı vardı, yürüteç ona fizik tedavi imkanı sağladı"

"Prof. Dr. Hakan Salcı her hafta Bursa’dan Kocaeli’ye geliyor"

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Bölümünden Prof. Dr. Hakan Salcı’nın her hafta Kocaeli’ye gelerek, eğitim verdiğini ve ameliyatlara katıldığını da vurgulayan Karabıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Bende bir veteriner hekimim. Hocamız bizi de eğitiyor. Kırık ameliyatlarının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler veriyor. Kendisi üst düzey bir hoca. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bursa’da her hafta buraya geliyor. Üzerimizde büyük emeği var. Ameliyatları da üst düzey, kendisi de üst düzey bilgilere sahip. Hocamızın öncülüğünde 40 civarındaki hayvanı kırık ameliyatı ile sağlığına kavuşturduk. Hocamız sadece kırık ya da kemik ameliyatları yapmıyor. Diyafram yırtığından, tümör almaya kadar bütün cerrahi operasyonları geçekleşiyor. Kendi ortamında açık kalp ameliyatı bile yapabiliyor"

"Çok şanslıyız"

Muhammed Feyzi Karabıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın hayvanlar konusunda çok hassas olduğunun da altını çizerek, "Bu hizmetlerin yapılabilmesi için sadece veteriner hekimin ya da müdürün istemesinin bir anlamı yok. Belediye başkanının da istemesi lazım. Tahir Büyükakın başkanımız bu konuda çok hassas. Başkanımıza bunu anlattık, hayvanının acılar içerisinde yattığını ve ona bir çözüm önerisi sunmamız gerektiğini söyledik. Kendisinden ’Ne gerekiyorsa yapın’ cevabını aldık. Böyle hizmet her yerde olmuyor, biz bu konuda çok şanslıyız" sözlerine ekledi.

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