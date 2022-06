Bu merkezde kilimcilik kültürü yaşatılacak

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elif Özsoy ve kooperatif üyeleri katıldı.

“Kilimcilik ve halıcılığı yaşatmak anlamında çok önemli bir görev üstlendik”

Programın açılışında konuşan Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elif Özsoy, “Kadınlarımızın kilimcilikle ilgili ilk etapta şüpheleri vardı. Biz bu şüpheleri gidermek için çok sayıda toplantılar yaptık. 9 aydır devam eden kilim kurslarımızla beraber üretime başladık. Aralık ayında kooperatifimizin tescilini gerçekleştirdik. Sonrasında biz bu kooperatifi sadece kilim üreten bir kooperatif olmaktan öteye, markalaşarak ilerlemesini istediğimiz için pazarlama perspektifinde çalışmalarımızı yaptık. Bu çerçevede marka tescilimizi gerçekleştirdik. Kooperatiften öte kadim kültürümüzdeki kilimcilik ve halıcılığı yaşatmak anlamında çok önemli bir görev üstlendik. Biz bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız. GİLEM ismini Türkiye’den dünyaya taşımayı hedefliyoruz. Hedefimizde ihracat var. İnşallah bu hedeflerimizi sırasıyla gerçekleştirmeyi Allah nasip etsin” dedi.

“Burada üretime yetişemiyoruz”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, “Bizler belediyecilik olarak sadece altyapı ve üstyapıyla yetinmeyeceğimizi bunun yanında sosyal ve kültürel alanlarla da etkili olmamız gerektiğini düşünerek her alanda destek veriyoruz. Bu desteklerimizle beraber yapmak istediğimiz işlerde projelerimizle beraber bakanlıklarımıza gidiyoruz. Ben tüm bakanlıklarıma ve tüm çalışanlarına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Burada üretime yetişemiyoruz. Ciddi bir talep var. Şu anda bizim üyelere ihtiyacımız var. İlk etapta 25 kadınımız kooperatif kurulduktan bu yana harıl harıl çalışıyor. Ben inanıyorum ki 1 sene içerisinde bu sayı 200’ün üzerine çıkacak. Buradan da Dilovası’ndaki tüm hanımlara çağrıda bulunuyorum; lütfen gelin, burayı hep beraber kalkındıralım, yaşatalım. Şu anda çok güzel gidiyor. Ben tüm üyelere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hanımlarımızın girişimci olmasını, üretimde olmasını arzuluyoruz”

Kadınların her alanda kendilerini gösterdiğinin altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da, “Şehrimizde hanımlarımızın girişimci olmasını, üretimde olmasını arzuluyoruz. Bugün de bunun bir örneğini Dilovası’nda gerçekleştiren hanımefendilerle birlikteyiz. Bundan mutluluk duyuyoruz. Görüldüğü gibi bu durum söz konusu olduğu zaman herkes çıkmış gelmiş bu güzelliğe ortak olmak için. Kadınlarımızın artık üretimleriyle kendilerini ifade ettikleri her birisi adeta sanat eseri, şaheser olan ürünleriyle, onları satarak aynı zamanda bir gelir elde ederek ‘Ben de her alanda varım’ dedikleri bir platformda olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“20 yılda kadınlarımız nereden nereye geldi"

Kadınların üretimdeki başarılarının bir kadın yönetici olarak kendisini gururlandırdığını aktaran Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Kadınlarımızın kilimcilik mesleğini öğrenmesi, geliştirmesi, yaygınlaştırarak Dilovası’nın dokumacılıkta, kilimcilikte bir marka olması ve daha da önemlisi geleneksel desenlerimizin, kadim kültürümüzün önemli parçası olan desenlerimizin taşıyıcılığını yapacak olması son derece önemli. Ben de bir kadın yönetici olarak çalışma hayatımda aslında en keyifli anlardan bir tanesini yaşıyorum. Gittiğim illerde mutlaka kadın kooperatiflerini ziyaret ediyorum. Çünkü Türkiye’de kadınlarımızın neler başarabildiğine, üreterek hayatın içerisinde olabildiğini, ailesi için, ülkesi için neler yapabildiğine şahit olmak bir kadın yönetici olarak beni son derece mutlu ediyor ve açıkçası gururlandırıyor. Son 20 yılda kadınlarımızın nereden nereye geldiğini hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın biz kadınlara verdiği destek sayesinde bugün ülkemizde kadın profesörlerin oranı yüzde 33’e, kadın öğretmenlerimizin oranı yüzde 60’a, üniversitelerimizde kadın akademik personelimizin sayısı yüzde 45’e, kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın okur-yazarlık oranı yüzde 95’e, kadınlarımızın iş gücüne katılma oranını yüzde 33’e, bilgi, iletişim alanında çalışan kadın oranımızı yüzde 21’e yükselttik” ifadelerini kullandı.

“Kooperatif başarılı bir sosyal kalkınma ve sosyal gelişme modelidir”

Kooperatiflerin basit bir üretim modeli olmadığının altını çizen Özgül Özkan Yavuz, “Artık kooperatifler, hayatımızda daha fazla olacak. Çünkü kooperatif doğru bir birliktelik, başarılı bir sosyal kalkınma ve sosyal gelişme modelidir. Dilovası Kadın Kooperatifi ise ekonomik ve sosyal anlamda sağlayacağı faydaların yanı sıra, kültürel anlamda da ayrı bir yeri var. Bakanlık olarak bugün burada olmamızın sebeplerinden biri de bu. Kooperatifimizin amacı, binlerce yıllık kültürümüzün aslında bugünün taşıyıcısı olmasını hedeflemesi. Ben bunu da başaracağına yürekten inanıyorum. Bu kültürün yaşatılması için emek veren herkesi, özellikle de burada rol alan kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Ellerinize, yüreğinize, emeklerinize sağlık” dedi.

Konuşmaların ardında protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Daha sonra ise kadınların el emeğiyle hazırladıkları ürünleri inceleyerek onlardan bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise dokuma tezgahına oturarak kilim dokudu.