Bu malak diğerlerinden çok farklı

Kayseri’de suni tohumlamayla ilk malak doğdu.

Türkiye’de 42 ilde uygulanana ETKİYAP Projesi çerçevesinde; Kayseri’de mandalara suni tohumlama faaliyetleri başladı. Kocasinan ilçesine bağlı Salur Mahallesinde bulunan manda işletmesinde, mandalarda yapılan suni tohumlamadan ilk malaklar da dünyaya geldi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Sarıözkan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ergün Tuğluk ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ilğın ile birlikte malakların dünyaya geldiği işletmeyi ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu.

Proje ile Halk Elinde Manda Islah Projesine dâhil olanlara Anadolu mandası, proje haricinde olanlara ise İtalyan mandası tohumları kullanılarak, ırk iyileştirilmesi sağlanarak, manda başına süt verimi artışı hedefleniyor.