Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz

Bursa’da cami dernek başkanının sevgi markete çevirdiği dükkana gelen ailelere ihtiyaç duydukları her şey ücretsiz veriliyor.

Osmangazi ilçesi Hamza Güvenli Cami’nin Dernek Başkanı Asım Çakır, (70) 40 yıldır kendini hayır işlerine adadı. Caminin deposunu hayır severlerin desteğiyle mağazaya çevirdi. Çakır, burayı vatandaşların ihtiyaç duyacağı, giyim, gıda, oyuncak ve ev eşyalarıyla doldurdu. İhtiyacı olan vatandaşlar dernek başkanına başvuru yapıyor. Dernek başkanı da mağazanın kapısını ihtiyaç sahibi ailelere açıyor. Buraya giren aileler ve çocukları ihtiyacı olan her şeyi alıp ücret ödemeden çıkıyor.

Bu hayır işini 40 yıldır yapan dernek başkanı Çakır; yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazanıyor. Depoda sadece büyükler için değil çocuklar için de çikolata, bisküvi, oyuncak, kırtasiye malzemesi ve ihtiyaç duyduğu her şey mevcut. Bu mağazaya giren ihtiyaç sahibi aileler istediklerini alıp ücret ödemeden evlerinin yolunu tutuyor. Mağazada; mobilya ürünleri de mevcut. Mağazadan 40 yıldır her gün onlarca aile ihtiyacını karşılıyor. Dernek Başkanı ayrıca Bursa’daki sokak ve parkları gezerek kuşları besliyor.

Bu işi severek yaptığını ifade eden Hamza Güvenli Camii Dernek Başkanı Asım Çakır, "Bu mağaza 40 yıldır var. Burada bir çok ailenin ihtiyaç duyduğu hemen her şey mevcut. İhtiyaç sahibi aileler buraya gelip istediğini alıp ücret ödemeden gidiyor. Ben bu ürünleri hayırseverlerden temin ediyorum. Burada ihtiyacı olan ailelerin hizmetine sunuyorum. Burada gıda, giyim, çocuk ve bebek eşyaları, kırtasiye ürünleri, çikolata ve bisküvi, bebek maması, mobilya ve daha bir çok ürün mevcut. Her ihtiyaca göre ürün var. Kim neye ihtiyaç duyuyorsa buraya gelip ücretsiz alışveriş yapıyor. Ben bu işleri tek başıma yapıyorum. Ayrıca sokak ve parklardaki kuşları da besliyorum. Bu işleri yapmak beni mutlu ediyor" dedi.