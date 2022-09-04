Bu lokantada müşterilere sunulan haşlamanın suyu hiç bitmiyor

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 75 yaşındaki lokanta işletmecisi İzzet Aydın, müşterilerine sunduğu sıra dışı uygulamayla dikkat çekiyor. 75 yaşındaki Aydın, haşlama suyu siparişi veren ve yemeye başlayan müşterilerin tabağına bir müddet sonra kepçeyle takviye yapıyor.

Farklı yerlerden sırf haşlama suyu yemek için ilçenin Soğuksu Mahallesinde bulunan İzzet Baba İkram Sofrasına gelen müşteriler sıra dışı uygulama karşısında oldukça memnun olurken, şimdiye kadar hiçbir yerde böyle bir uygulama görmediklerini belirttiler.

Mesleği askerde öğrendiğini ve 70’li yıllardan beri de sürdürdüğünü belirten Aydın, hep tek başına çalıştığını, yemeği de servisi de kendi yaptığını söyledi.

Her damak tadına göre yemeklerinin bulunduğunu ifade eden Aydın, “Mesleğimi askerde öğrenmiştim. 70 yıllarından beri de sürdürüyorum. Bolulu aşçı arkadaşlarım vardı, onlarla çalıştım mesleğimi de seviyorum. Haşlama, kaburga, kuru fasulye, pilav, paça, ızgaralar yapıyorum. Burayı farklı kılan özel yemekleri. Müşterimiz haşlama doyana kadar yer. Herkesin damak zevkine uygun yemeklerimiz bulunuyor. Müşterimiz doymadı mı takviye yapıyoruz, bütün yemekleri kendim yaparım. Müşterimiz haşlama yiyor doymadı tabağına takviye yapıyoruz dolayısıyla doyup kalkıyor, ikinci yemeğe gerek kalmıyor. Tek yemekle ucuz fiyata karnını doyuruyor, tabağındaki haşlamanın suyu hiç bitmez. Bu işi lokanta açtığımda her şeyi özellikle temiz severek yapıyorum yemeklere lezzet katıyorum. Müşterimiz haşlama siparişini veriyor. Haşlaması geliyor hemen peşinden ikinci bir haşlamayı takviye ediyorum. Ünlü sanatçı İsmail Türüt gelmişti, haşlama takviyesi yapmıştım. Benden bezdi, ’Bana ula beni öldüre cemisin’ dedi" ifadelerini kullandı.

Haşlama takviyesi 20-30 yıldır sürüyor

Haşlama takviyesi geleneğini yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğünü belirten Aydın, “Haşlama takviyesi 20-30 yıldır sürüyor. Tek başıma çalışıyorum. Gece 3-4 gibi iş yerine gelirim. Sobamı yakarım, yemeklerimi hazırlarım. Sabahleyin de müşterilerim gelir. Akşam saat 8 kadar açık olurum ondan sonra da fazla kalamam. Müşterilerimizden hep iyi tepkiler alıyoruz işimiz temiz yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu

Müşterilerden İsmail Küçük sırf haşlama yemek için geldiğini belirterek “Trabzon’dan geliyorum. Burasının haşlaması çok lezzetlidir çok da güzel yapar. Sırf haşlama yemek için geldim. 3- 5 seneden beri geliyorum. Haşlama takviyesi onun güzelliği, bize güzel davranıyor karşılığını da görüyor. Başka bir yerde böyle yiyemezsin ekstradan da kepçeyle böyle bir şey kimse getirmez ben görmedim” dedi.

Müşterilerden Kadir Diyenli de “Buraya ilk kez arkadaşlarımın vasıtasıyla geldim. Köşelerde kalmış lezzetleri pek bilmiyoruz çok güzel çok lezzetli. Haşlama tabağına takviyeyi ilk kez burada gördüm. Misafirperver müşterisini hoş tutmayı seviyor” diye konuşurken, Umut Altuntaş da “Haşlamanın suyunu erken bitirdim ete sıra gelince susuz kaldı takviye geldi. Haşlama çok lezzetli, bitmemesi çok güzel. Böyle bir şeyi başka yerde hiç görmedim” diye konuştu.