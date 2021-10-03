Bu kuş adeta insan gibi konuşuyor

Sivas’ta Japon isimli kuş, zengin kelime hazinesi ve kurduğu uzun cümlelerle dikkat çekiyor.

Sivas’ta yaşayan Ömer Bayrak, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde Tepeli cinsi muhabbet kuşu alarak evinde beslemeye başladı. Zamanının büyük kısmını Japon ismini verdiği kuşuyla geçiren Bayrak, bu süre zarfında ona 50’den fazla kelime ezberletti. Bayrak, kuşuna ‘Yiğido’, ‘Ne yapıyorsun bakalım benim güzel yiğidom’, ‘Cici kuş’ gibi birçok kelimenin yanında bazı şarkı sözlerini de öğretti. ’Irmağının akışına ölürüm Türkiye’m’, ‘Sivas’ın yollarına çıkayım dağlarına’, ‘hangimiz düşmedik kara sevdaya’ gibi şarkı sözlerini bilen ve adeta bir insan gibi konuşabilen muhabbet kuşu görenleri şaşırtıyor. Bayrak, kuşu satın almak için Almanya ve Libya’dan kendisini arayanların olduğunu söyledi.

“Kuşun konuştuğuna inanmayanlar oluyor”

Ömer Bayrak, kuşun konuştuğuna kimsenin inanmadığını belirterek, “Biz bu kuşu aldıktan sonra ‘annecik’, ‘babacık’, ‘cici kuş’ ile başladık. Aldıktan 4-5 ay sonra inanılmaz bir çıkış yakaladı, uzun cümleler kurmaya başladı. Ben çarşıya çıktığım zaman soruyorlar ‘Ağabey gerçekten konuşuyor mu’ diyorlar. ‘Aynı senin sesine benziyor, senin sesini taklit ediyor’ diyorlar, bazıları inanmıyor. Bende diyorum kuşun çekimini yapan yayın kuruluşları var, onlara sorabilirsiniz diyorum ama genelde yani tepkiler yüzde 80-90 çok iyi” dedi.

“Sivasspor sahaya çıktığı zaman anons yaptırmak istiyorum”

Bayrak, Sivasspor sahaya çıktığı zaman kuşunun anons yapmasını hayal ettiğini ifade ederek, “Annecik, babacık, cici kuşla başladık. Kırmızı-beyaz şampiyon Sivas, şehitler ölmez vatan bölünmez, her zaman her yerde en büyük Sivas, ne mutlu Türk’üm diyene, hayırlı cumalar bu şekilde konuşuyor. Baktık uzun cümleler de kuruyor, inanılmaz bir çıkış yakaladı. Uzun kelimelerle daha iyi bir yere getirmek için benim hayalimden geçen Sivasspor sahaya çıktığı zaman anons yaptırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Satın almak isteyenler oldu, satmadı

Bayrak, büyük bir özenle beslediği kuşunu satın almak isteyenlerin olduğuna değinerek, “Yakınlarımız geldiği zaman ‘hoş geldin gardaş’, ‘nerelisin gardaş’ bu kelimeleri çok seviyor. Daha önce söylüyordu, en çok sevdiği de ‘Sabaha kadar buradayız gardaş.’ Bunu hiç unutmuyor. Ücret talep edip almak isteyenler de oldu, hatta beni Libya’dan bile arayan oldu. ‘Ne kadar istiyorsan vereceğiz’ dediler, vermedim. Almanya’dan arayan oldu, burada Fransa’da çalışan bir emekli euro ile talep etti yine vermedim. Nasıl bir anne baba çocuğundan ayrılmaz ise biz de sevdik yiğido kuşu, ondan ayrılmak istemiyoruz. Ne kadar verirlerse versinler verme taraftarı değilim” diye konuştu.