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Bu köyde vatandaş devlet işbirliğiyle terörün izleri silindi

Erzincan’da PKK’lı teröristlerin 29 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılardan ötürü kapanan köy okulu yeniden tadilat yapılarak eğitim öğretime açılacak. Köy halkı açılacak okul ile terörün izlerini tamamen silmek istiyor.

Haberde İnsan 28.12.2021, 12:04
Bu köyde vatandaş devlet işbirliğiyle terörün izleri silindi

Erzincan’da PKK’lı teröristlerin 29 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılardan ötürü kapanan köy okulu yeniden tadilat yapılarak eğitim öğretime açılacak. Köy halkı açılacak okul ile terörün izlerini tamamen silmek istiyor.

90’lı yıllarda PKK’lı teröristlerce çokça saldırıya uğrayan ve tahrip edilen Erzincan merkeze bağlı Konakbaşı köyü, vatandaşların emeği ile 29 yıl önce yaşanan terör olaylarının izini silip köylerini yeniden eski günlerine döndürülmek isteniyor. Okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için çok sayıda proje yürüten Millî Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yaptığı yeni düzenleme, Konakbaşı köyü sakinlerine ışık oldu. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü. Böylelikle çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı. Yaşanan terör olayları nedeniyle kapanan ve o günlerden sonra bir daha açılamayan Konakbaşı köyü okuluna da yapılan bu yeni düzenlemeden faydalandırmak üzere tadilat yapılmaya başlandı. Okulun tadilatını üstlenen köylüler kapanan köy okulunun açılması için Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunacaklarını söylediler.

Köyde yaşanan terör olayları sebebiyle 3 şehit verdiklerini söyleyen köy muhtarı Uğurbeğ Günateş, "Köyümüzün şehre uzaklığı 17 kilometre. 1993, 1994 ve 1995 yılı da dahil köyümüzde birçok terör eylemlerine maruz kaldık. Bu saldırılar sonra 3 tane şehit verdik. Okulumuz 1992 yılından itibaren kapalı. Öğrenciler taşımalı eğitimle yan köylere gidiyorlar. Öğrenciler, 8 kilometre uzaklıkta bulunan Mollaköy ve Değirmenli köyüne taşımacılık sistemiyle okula gitmektedirler. Terör eylemlerinden dolayı köylerin boşalması münasebetiyle, şuanda köyümüze yapılan yatırımlarla tekrardan göç almaktayız. Bu terör izleri devletimiz sayesinde şükürler olsun silinmiştir. Bu yüzden okulumuzun açılması ve köylerde yeniden canlılığın oluşması için bekliyoruz" dedi.

’Her şeyi devletten beklemeyelim’

Köyde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Salih Başakın ise kendi imkânlarıyla proje hazırladıklarını belirterek, "Bizim burada istediğimiz tamamıyla terörün izlerini silmek, ileriye dönük köye göç almak, çocukların, insanların yaşayacağı daha güvenli bir ortam hazırlamak. Bunlar da Allah’a bin şükür devletimizin destekleriyle, gerek özel idarenin gerek valiliğin çalışmalarıyla destekleniyor. Köy adına da herkesin mutlu olduğu bir proje. Herkesin bir emeği var. Bizler kendi içimiz de şöyle düşündük. Kendi projemiz olsun, kendi yağımızda kavrulalım. Bir şeyleri kendimiz de yapalım ve her şeyi devletten beklememek adına çok güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

İmece usulüyle okulun tadilat ve teşrifatını yaptıklarını belirten Emre Çimen, "Köyümüz de bir imece usulü başlatarak bir çalışma yaptık. Bu çalışmada köy okulumuzun peyzajı olsun, kamelyası olsun, çocuk parkı, okulun bakımı, boyası, badanası, sıvası, bütün her şeyini yapmaya çalıştık. Köy haklı olarak bizlere hep desteklerini verdiler bizler de hep beraber yapmaya çalıştık. Biz 90’lı yıllarda terörden dolayı kapalı olan köy okulumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz. Köye dönüşlerin tekrarlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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