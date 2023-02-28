Bu köy dayanışmanın adresi oldu

Deprem sonrası Nevşehir’e gelen afetzede aileler, köy yaşam merkezinde köylü kadınlar ile birlikte yemek yapıyor, yaptığı yemekleri de yine depremzede ailelere dağıtarak vakit geçiriyor.

6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketi sonrası Kapadokya bölgesine gelen depremzede ailelerden bir kısmına Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyü kucak açtı.

Köy muhtarı Hasan Çakır depremin yaşandığı ilk günlerde, sosyal medya hesaplarından depremzede aileleri köylerinde misafir etmek istedi.

Çakır’ın bu davetini gören ve depremden etkilenen çeşitli illerden gelen 40 kişilik, 6 aile muhtar ile iletişime geçerek Ayvalı köyüne yerleşti. Tüm ihtiyaçları köy halkı ve gönüllüler tarafından karşılanan depremzede ailelere, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de günlük öğle yemeği desteğinde bulunuyor.

Ayvalı’da bulunan köy yaşam merkezinde, Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan aşçı yardımcılığı kursuna katılan köylü kadınlar hem meslek öğreniyor, hem de usta öğretici nezaretinde yaptıkları yemekleri depremzede ailelere dağıtıyor.

Ayvalı’da yaşamlarına devam eden depremzede kadınlar da bu uygulamaya destek veriyor. Köy yaşam merkezindeki aşçı yardımcılığı kursuna gelen afetzede kadınlar hem yemek yapımına hem de yemek dağıtımına yardım ederek vakit geçiriyor.

Ayvalı köyüne yerleşen depremzede Sinem El Mayuf da bu ailelerden biri. Yaşam merkezindeki mutfakta gönüllü olarak çalışan Sinem El Mayuf, “Deprem bölgesinde zor şartlarda kaldık. İki gün soğukta ve kar üstünde yattık. Allah o günleri kimseye bir daha göstermesin. Buraya geldik. Buradaki insanlar çok iyi. Burada arkadaşlara yardım ediyoruz. Yemek olarak bugün çorba yaptık. Çok iyi stres atıyoruz. Şu anda başka yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor” dedi.

Deprem sonrasında ailesi ile birlikte Ayvalı’ya gelen 15 yaşındaki Büşra Haceylan da köy yaşam merkezinde yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Haceylan, yaşam merkezindeki ablaları ile birlikte hem yemek yapıyor hem de yaptıkları yemeklerin kendileri gibi diğer depremzede ailelere dağıtımına yardım ediyor. Haceylan, “Buraya deprem sonrasında gelmek zorunda kaldık. Burayı da çok sevdik. Herkes bize yardımcı oluyor. Biz de onlara yardım etmek istedik. Burada yemek yapımına yardım ediyoruz. Bu sayede deprem psikolojimizi de atıyoruz” dedi.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ayvalı köy yaşam merkezinde açılan aşçı yardımcılığı kursuna katılan kadınlar tarafından günlük 40 depremzede aileye öğle yemeği çıkarttıklarını söyleyen Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, “Daha önce köy yaşam merkezimizi açmıştık. Köy yaşam merkezimizde çeşitli kurslarımız devam ediyor. Bu süre içerisinde köy yaşam merkezinde aşçı yardımcılığı kursu açtık. Bu köyde yaşayan vatandaşlarımız bu kurs sayesinde eğitimlerine devam ediyordu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde günlük 20 anaokulu öğrencilerimiz için de burada yemek yapıyorduk. Deprem sonrası Ayvalı köyümüze yaklaşık 40 aile yerleşti. Biz de bu ailelerimize 1 öğün yemek verebilmek için köy yaşam merkezimizi kullandık. Bu sayede depremzede ailelerimize yemek ikramında bulunuyoruz. Kendileri de gelerek hem bize yardımcı oluyorlar hem de bu sayede stres atıyorlar” şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım sonucu 40 depremzedeyi köylerinde misafir ettiklerini söyleyen Ayvalı Köyü Muhtarı Hasan Çakır ise, “Ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Köy yaşam merkezimiz de bize artı oldu. Buradan da günlük bir öğün yemek vererek depremzede kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Aileler mutfağa girerek kendi yiyecekleri yemeklere de yardım ediyorlar. Ayrıca gelen ailelerin çocukları da köyümüzde bulunan okulda eğitim hayatlarına devam ediyor” dedi.