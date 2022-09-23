Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar

Bartınlı Niyazi Alpı, kız kardeşine ait Bursa yapılan 60 metre kare evi köyüne özel nakliye araçlarıyla karadan taşıdı.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy Yukarı Alpı köyünde yaşayan Niyazi Alpı’nın babasına ait yaklaşık yüz yıllık ahşap ev yoğun kar yağışı nedeniyle geçen yıl yıkıldı. Bunun üzerine enkazı kaldırılan evin yanına Bursa’da yaptırdıkları 60 metrekarelik ahşap evi taşımak istedi. Vinçler yardımıyla nakliye aracına yüklenen ahşap ev yaklaşık 500 kilometrelik yola çıktı. Ulus ilçesine gelen nakliye aracı ana caddenin dar olması nedeniyle tali yollardan köye ulaştı. 8 kilometrelik dar yollardan 1,5 saatte ilerleyebilen araç, zaman zaman meyve ağaçlarının yolu kapatması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Ağaçların budanmasının ardından yoluna yeniden devam eden araçtaki ev, köye getirilerek önceden hazırlanılan yerine konuldu.

Denizden 700 metre rakımlı köydeki manzaranın güzelliği nedeniyle evi köye taşıdıklarını anlatan Niyazi Alpı, "Bartın Ulus Aşağıköy Yukarı Alpı köyündenim. Köyümüze yeni evimiz geldi. Bir tır bir vinç bir buçuk günde geldi. Yollarımız çok dardı. Burası kız kardeşimin yeridir mirasta kendisine bu yer düştü. Buraya evini taşıdı. Kocası da bir sene oldu rahmetli oldu. Bizde onlara yardımcı oluyoruz. Yazın kaldıklarında geliyorlar, kışın zaten kalmıyorlar. Buranın havası nefesi çok oksijenli bir yer burası 600-700 metre yüksekliğinde mükemmel bir yer. Yazı başka kışı başka çok güzel oluyor burası mükemmel bir yer köyümüz başka ne anlatayım yeşillik kışın bembeyaz her taraf" dedi.