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Bu kaşıklar çok özel

Odun parçalarını özenle işleyerek sanat eserine dönüştüren Murat Babadağı, birbirinden farklı kaşıklar yapıyor. Özgün tasarımlarında doğadaki figürleri kullanan Babadağı’nın kaşıkları büyük ilgi görüyor.

Haberde İnsan 02.02.2022, 11:46
Bu kaşıklar çok özel

Odun parçalarını özenle işleyerek sanat eserine dönüştüren Murat Babadağı, birbirinden farklı kaşıklar yapıyor. Özgün tasarımlarında doğadaki figürleri kullanan Babadağı’nın kaşıkları büyük ilgi görüyor.

Kocaeli’de yaşayan Murat Babadağı, 3 buçuk yıl önce odun ve tahtalardan kaşık figürleri yapmaya başladı. Hobi amaçlı kaşık tasarlayan ve özenle parçayı işleyen Babadağı, yaptığı ürünlerin bir süre sonra çoğaldığını fark edince atölye kiraladı. "Eskikafa" ismini verdiği atölye ile hobisini daha da büyüten Babadağı, el emeği birbirinden farklı kaşıklar tasarlıyor. Tasarımlarıyla kısa sürede tanınır biri haline gelen Babadağı, kaşıkları da tek parça malzemeden yapıyor. Çivi, tutkal ve benzeri hiçbir malzeme kullanmayan Babadağı, özenle işlediği odunları birer sanat eserine düştürüyor.

"Kaşık yaparken doğal objeleri taklit ediyorum"

Tasarımların kendisine ait olduğunu belirten Murat Babadağı, "Bu işe yaklaşık 3 buçuk sene önce evdeki çalışmalarımla başladım. Yapmış olduğum çizimler vardı ama ben bu çizimlerin üstüne biraz boyut katmak istedim. Bu işi yapabilmek için en ulaşılabilir malzeme ahşaptı. Ahşapla evde küçük çalışmalara başladıktan bir süre sonra eve sığmamaya başladı. Zaten ahşap da evde çalışmak için uygun bir malzeme değil. 1 buçuk sene önce bu atölyeyi kurduk. Atölyeyi kurunca işler ilerledi ve ufak tefek siparişler gelmeye başladı. Bu işi ticari bir amaçla yapmıyorum, tamamen hobiye dayalı. Fakat atölyenin kirasını çıkarması ekstrası oluyor. Kaşık yaparken kendi tasarımlarımı kullanıyorum. Farklı bir tasarım olursa onun üstünde de çalışıyorum ama önceliğim kendi tasarımlarım. Kaşık yaparken yaprak, kuş, böcek gibi doğal objeleri taklit etmeye çalışıyorum. Bu motifleri ağacın deseni ve formu belirliyor. Ağacın boyutuna, şekline, desenine ve damarlarına göre kaşık tasarlıyorum" dedi.

"Kaşıklarım sadece tek parça"

Her kaşığı yapmanın farklı bir zorlukta olduğuna değinen Babadağı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapmaktan en çok hoşlandığım obje kaşık. Bunun yanında tarak, tabak gibi çalışmalarım da olabiliyor. Bir kaşığı bitirmem yapacağım kaşığın üzerindeki figüre, objeye ve kullanacağım ağaca göre değişiyor. 3 günde de, 1 haftada da, 10 günde de bitebiliyor. Her ağaçla çalışmak da aynı kolaylıkta olmuyor. Ağaçları tanımak adına mümkün olduğu kadar farklı ağaçla çalışmayı deniyorum. Aynı ağaçtan farklı desenler çıkabiliyor. Yaptığım kaşıklar sadece tek parça. Hiçbir şekilde çivi, tutkal ve benzeri malzemeler kullanmıyorum. Bu işi seviyorum. Tanıtmak ve belleklerinde yer etmesi amacıyla okul öncesi eğitim gören çocuklarla bir çalışmamız oldu. Ayrıca yetişkinler için de atölyemizde ders veriyorum. Bu işi meslek olarak yapmak isteyenlere, hobi olarak yapmak isteyenlere, alet-edevat satın almadan önce ’Ben bu işi denemek istiyorum’ diyenlere de atölyemizde yardımcı olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Bu işi amatör bir ruhla yapıyorum"

İşini ticarete dökmek istemeyen Babadağı, "Bir ağaç gördüğümde o an ki hayal gücüme ve ağacın verdiği mesaja göre tasarım yapıyorum. Hiçbir zaman ’Ben şunu yapayım, buna göre bir ağaç bulayım’ kafasında çalışmadım. Bu işi amatör bir ruhla yapıyorum. Profesyonel olup bu işi ticarete dökmek istemiyorum. Herkese de ahşapla uğraşmayı tavsiye ederim. Başka herhangi bir malzemeyle de çalışılabilir. Fakat ahşap kolay bulunan ve kolay işlenebilen bir malzeme" ifadelerini kullandı.

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