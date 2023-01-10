Bu kampanya ile kitap okumayan hükümlü kalmayacak

Sakarya’da hükümlülerin rehabilite olması ve onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen kitap bağışı kampanyası, düzenlenen etkinlikle başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap bağışı kampanyasına, Sakarya’dan da destek verildi. Bu çerçevede, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Serdivan’da bulunan alışveriş merkezinde stant kuruldu. Stantta toplanan kitaplar ise ülke genelinde bulunan ceza infaz kurumlarının envanterine kayıt edilecek.

Kampanyaya Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım kitap, İl Müftüsü Hasan Başiş ise Kur’an-ı Kerim bağışında bulundu. Başiş, bin 500 Kur’an-ı Kerim’in daha bağışlanacağını söyledi.

"Cezaevleri sadece mahkumların toplumdan izole edildikleri kuruluşlar değildir"

Düzenlenen törende konuşan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, kampanyanın geçen sene ilkinin gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 260 bin kitap toplandığını söyledi. Bu sene ikincisi düzenlenen kampanyaya büyük destek beklediklerini vurgulayan Başsavcı Osman Köse, "Cezaevleri sadece mahkumların toplumdan izole edildikleri kuruluşlar değildir. Bizim ceza infaz sistemimizde mahkumlar bir insan olarak görüldüğü için mahkumların sosyalleşmesi, kişiliklerinin geliştirilmesi, sosyal hayata yeniden uyum sağlamaları hususunda cezaevinde bulundukları dönem içinde de çok çeşitli programlar uygulanmaktadır. Kitap bağışı ve okuma bunlardan sadece biridir. Hali hazırda cezaevinde hiç okuma ve yazma bilmeyenlere yönelik kurslar düzenlendiği gibi, cezaevlerine girmeden önce üniversite okuyan kişilerinde bu eğitimlerini devam ettirmeleri hususunda imkanlar sağlanmaktadır. Bunun dışında meslek edindirme kursları açılarak cezaevinden çıktıklarında mesleklerini icra edebilmekte, kazançlarını, ailelerinin geçimini sağlayabilmeleri için yetenekler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede cezaevlerinde bulunan kütüphaneler de geliştirilerek burada bulunan mahkumların kişisel, kültürel gelişmeleri de sağlanmaktadır. Kitap bağışı ise bunun bir yönünü oluşturmaktadır" dedi.

Törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, İl Müftüsü Hasan Başiş ve ceza infaz kurumu memurları katıldı.