Bu kafede sadece down sendromlular çalışıyor

Samsun’un Atakum ilçesinde belediyeye ait Down Kafe’de down sendromlu çalışanlar yüzlerindeki gülümsemeyi eksik etmeden çalışıyor.

2017 yılında down sendromlu bireylerin sosyalleşmesi ve istihdam edilmesi amacıyla açılan Atakum Belediyesi Down Kafe müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Kafede 6 down sendromlu birey garsonluk ve kasiyerlik yaparken, verilen hizmet ise müşterileri memnun ediyor. Down kafeye gelen vatandaşlar, kafeyi çok beğendiklerini, insanlara servis yaparken bile yüzlerindeki gülümsemelerin asla eksik olmadığını söyledi. Bazı vatandaşlar da herkesi kafeye davet etti.

Atakum Engelli Meclis Başkanı Nadide Döktür, “Atakum’daki engellilerimizin hepsini aynı çatı altına toplamaya çalışıyoruz. Burada 6 tane down sendromlu çalışanımız var. Bu sene engelli koromuz kuruldu ve bu 6 down sendromlu vatandaşımızı da bu koroya dahil ettik. Yalnız buradaki kafemiz denize yakın olduğu halde vatandaşlarımız tarafından hala pek ilgi görmüyor. Bütün Samsun ve Atakum halkımızı bu güzide kafemize bekliyoruz. Down engelli çocuklarımızı yalnız bırakmayalım” dedi.

Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise, "Down sendromu bir insanın içindeki kin, nefret, hırsı aldığınız zaman onlar birer melek haline geliyor. Bunları biz down sendromlular olarak değerlendiriyoruz. Biz onları topluma kazandırmak, yalnız kalmadıklarını hissettirmek için down kafe parkta yaklaşık 6 tane down sendromlu arkadaşımıza iş imkanı sağladık. Onlar burada hayata tutunmaya çalışıyorlar. Biz halkımıza diyoruz ki buradaki arkadaşlarımızın gözlerindeki mutluluğu görmenizi istiyoruz. Onlar işe yaradıklarını hissettikleri anda o kadar mutlu hissediyorlar ki bunu görmenizi istiyoruz” diye konuştu.

Atakum Down Kafe çalışanlarından Baran Usluer, "Tüm halkı kafemize bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Bize çay içmeye gelsinler. Herkesi çok seviyoruz" şeklinde konuştu.