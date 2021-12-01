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Bu işlemle evler daha iyi ısınırken, yakıt tasarrufu da sağlanıyor

Uzmanlar, kış aylarına girerken kalorifer peteği temizliği yaptırmanın önemine değinerek, petek temizliğinin yüzde 40 civarında daha verimli bir ısı vermesini, kombide ise yüzde 30 kadar bir yakıt tasarrufu sağlanabileceğini belirtiyor.

Haberde İnsan 01.12.2021, 10:50
Bu işlemle evler daha iyi ısınırken, yakıt tasarrufu da sağlanıyor

Uzmanlar, kış aylarına girerken kalorifer peteği temizliği yaptırmanın önemine değinerek, petek temizliğinin yüzde 40 civarında daha verimli bir ısı vermesini, kombide ise yüzde 30 kadar bir yakıt tasarrufu sağlanabileceğini belirtiyor.

Kış aylarına gelinmesiyle birlikte vatandaşlar evlerini ısıtmak amacıyla kombilerini kullanmaya başladı. Aylardır kullanılmayan ve soğuk vaziyette bekleyen peteklerin yeterli ısıya ulaşamadığını gören insanlar, kombi tesisatı ile ilgilenen ustalara başvuruyor. Ustalar, peteklerin üst kısmının sıcak, alt kısmının ise oldukça soğuk olduğunu görenlerin petek temizliği yaptırmaları gerektiğini söylerken, bu işlemin vatandaşların cebine de yararı olduğunu vurguluyor.

“Isıda yüzde 40, yakıtta yüzde 30 tasarruf sağlıyor”

Eskişehir’de tesisatçılık yapan Raşit Emin Gürsoy, kombilerin yanmaya başladığı zamandan itibaren işlerindeki yoğunluğun arttığını belirtti. Kış aylarına girerken vatandaşlara evlerindeki kalorifer peteklerini temizletmelerini öneren usta Gürsoy, “Bir vatandaş, evindeki peteklerin temizlenmesinin vakti geldiğini, sıcaklığa göre anlar. Peteğinizin üstü sıcak, altı buz gibiyse tesisatta bir tıkanıklık var demektir, sirkülasyon yapmaz. Böyle olduğunda kombinin filtresi ya da peteklerin tıkanması ile alakalı sorun var demektir. Petek tamamen ısınmadığı gibi evin ısınması da buna bağlı olarak zorlaşır. Bu durumda petek temizliği yaptırmalısınız. Petek temizliği, peteklerin yüzde 40 civarında daha verimli bir ısı vermesini sağlarken, kombide ise yüzde 30 kadar bir yakıt tasarrufu sağlar. İçindeki çamurlu, pis ve bakterili suyu dışarı atıp yerine temiz su bastığımız için rahat sirkülasyon sağlar. Bu sayede kombinin içindeki pompa gibi bazı parçaların ve peteklerin ömrünü uzatmış olursunuz. Daha hızlı ve daha verimli ısınma sağlar” diyerek bu işlemin verimi arttırdığını vurguladı.

“Kompresör ile suyu basınçlandırarak temizliyoruz”

Kalorifer peteklerinin temizliğinin basınçlı makineler yardımıyla yapıldığını ve bu makineye sahip kişilerin işlemi yapabileceğini aktaran Gürsoy, “Petekleri basınçlı makine ile temizliyoruz. Eskişehir’deki dairelerde normal şebeke basıncı, katına ve yerine göre değişmek üzere 1 ila 4 bar arasında oluyor. Biz 8 barlık bir kompresör ile suyu basınçlandırarak temizliyoruz. Müşterilerin isteğine bağlı olarak kimyasal kullanarak da yaptığımız temizlikler oluyor, onu da basınçla yapıyoruz. Basınçlı temizliği tavsiye ederim, basınçsız şehir şebekesiyle dönen temizliği tavsiye etmiyorum. Kişiler, makine kullanmadan evde kendileri bu temizliği yapamaz” dedi.

“Petekler ısındıktan sonra temizliği yapılmalı”

Her zaman petek temizliği yaptırılabileceğini belirten tesisatçı Gürsoy, en iyi sonucun kombi belli bir süre yandıktan sonra alındığını kaydetti. İşlemin petekler biraz ısı gördükten sonra yapılmasını öneren Gürsoy, “Peteklerin ısınması 15 gün veya 1 ay kadar olabilir. Ne kadar çok o pislik kalkar, sıcaklıkla birlikte yüzeyden hareket etmeye başlarsa yapılan işlem de o kadar verimli olur” diye konuştu.

Maliyeti, kendisini sağladığı tasarrufla amorti ediyor

Kalorifer peteği temizliğinin maliyetinden de bahseden Raşit Emin Gürsoy, ücretlerin işlemin cinsi ve tesisata göre değiştiğini ifade etti. Bu işlemin sürekli olarak yaptırılmamasından dolayı, sağladığı tasarruf sayesinde kendini kolayca amorti edebildiğini dile getiren Gürsoy, “Eskişehir’de ortalama 2 oda 1 salon bir evin petek temizliği maliyeti 150-200 TL arasında değişiyor. Kimyasal kullandığımızda bu sayı biraz daha artarak 400 TL’yi bulabiliyor. Bu ücretler, temizlik sonrasında elde edilecek tasarrufla birlikte kendini amorti eder. Zaten bu her sene değil, 2-3 yılda tesisatta kullanılan malzemenin özelliği ve kirlenme seviyesine göre değişen bir işlem. Bu yüzden yapan usta, bunun kaç yılda bir tekrarlanması gerektiğini bilir. Bazı evlerde 3, bazı evlerde 4 yılda bir yapıldığında etkili olduğunu görüyoruz. Tamamen malzemenin kalitesiyle alakalı” diye belirtti.

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