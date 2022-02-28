Bu iş için mühendisliği bıraktı, şimdilerde sanatını derilere işliyor

KOCAELİ (İHA) – İnternet ortamında aldığı çevrimiçi eğitimler sayesinde deri tasarımcılığını öğrenen 26 yaşındaki Ümit Sefa Taş, bu iş için mühendislik kariyerini yarıda bıraktı. Atölyesinde özenle derileri işleyen Taş, birbirinden güzel cüzdan ve çanta yapıyor.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ümit Sefa Taş, eğitimini Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Beş yıl önce hobi olarak deri tasarımcılığı yapmaya karar veren Taş, bu işe ayakkabıcılardan temin ettiği deri parçaları ile başladı. İnternet ortamında aldığı çevrimiçi eğitimler sayesinde deri tasarımcılığını öğrenen Taş, zamanla kendisini daha da geliştirdi. Bir sene mühendis olarak görev yapan, daha sonra ise mesleğini bırakan Ümit Sefa Taş, tamamen deri tasarımcılığına yöneldi. Kendisine bir atölye de kuran Taş, hobi olarak başladığı işini iki yıldır profesyonel olarak yapıyor.

"Üniversite yıllarımda hobi olarak başladım"

Beş yıl önce hobi olarak başladığı deri tasarımcılığını, son iki yıldır profesyonel bir şekilde yaptığını söyleyen Taş, "Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Bir yıl mühendislik yaptım. Daha sonra üniversite yıllarımda hem maddi gelir sağlasın hem de bir hobim olsun diye deri tasarımcılığına başladım. Bir yıl mühendis olarak çalıştıktan sonra tamamen deri tasarımcılığına yöneldim. Piyasanın dışındaki ürünleri tasarlayarak üretimini yapıyorum" dedi.

"İnternette deri tasarımcılığının eğitim videolarını keşfettim"

Deri tasarımcılığı eğitimlerini internet ortamında keşfettiğini belirten Taş, "Çoğu genç gibi bende interneti çok sık kullanıyorum. Derslerimin arasında vaktimi geçirmek istediğim bir şeyler ararken internette deri tasarımcılığının eğitim videolarını keşfettim. Sonra ayakkabıcılardan deri parçalar alarak, evde yapmaya çalıştım. Belli bir noktaya geldikten sonra ürünlerin profesyonel malzemelerini almaya başladım. Ürünlerin yapılma süresi ise üründen ürüne değişiyor, her ürünün farklı detayları var. 3-4 saatimi alan üründe var. Yarım saatimi alan üründe var. Bu durum ürünün boyutu ve detayına göre değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Mühendislik eğitimi bir şeyleri üretebilme kabiliyeti kazandırdı"

Mühendislik eğitiminin kendisinde olumlu etkileri bıraktığını dile getiren Taş, "Mühendislik eğitimi tabii ki hayatımızın birçok alanında etkisi oldu. Teorik olarak aldığımız bilgiler çok etkili olmasa da, aldığımız mühendislik eğitimi bir şeyleri üretebilme kabiliyeti kazandırdı. O kabiliyet sayesinde ise farklı tasarımlar çıkartma durumuna gelmiş olduk. Bu iş biraz daha zihin egzersizi gibi. Sabır isteyen bir iş, bu işe başlamadan önce kendimi sabırsız olarak nitelendirebilirdim. Tamamıyla ürünün başından sonuna kadar, dikkat ve özveri isteyen bir iş. Şu anda kendimi daha sabırlı birisi olarak görebiliyorum" diye konuştu.