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Bu iş birliği Türkiye’ye örnek olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısırlaştırılan sokak köpeklerinin sayısını artırmak için İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile iş birliği yaptı. Kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, parazit ilacı uygulaması ve işaretlemeyi içeren protokol, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Veteriner Hekimleri Odası arasında imzalandı.

Haberde İnsan 27.01.2022, 13:44
Bu iş birliği Türkiye’ye örnek olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısırlaştırılan sokak köpeklerinin sayısını artırmak için İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile iş birliği yaptı. Kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, parazit ilacı uygulaması ve işaretlemeyi içeren protokol, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Veteriner Hekimleri Odası arasında imzalandı.

Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini engellemek, hayvanların refahı ve toplum sağlığını korumak için kısırlaştırdığı sokak hayvanı sayısını son 2,5 yılda iki katına çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına ivme kazandıracak Türkiye’ye örnek iş birliğine imza attı. Kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, parazit ilacı uygulaması ve işaretlemeyi içeren “Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Hizmeti Projesi”ne ilişkin protokol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan arasında imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu adımın Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katkısı ve desteği ile Türkiye’ye örnek olacak önemli bir sosyal projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

“Bu çalışma 2 yıl içerisinde bambaşka bir yere gelecek”

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin çok önemli olduğunu belirtti. Bu çalışmayı uzun süredir hayata geçirmek istediklerini ifade eden Başkan Soyer, “İyi ki siz oda olarak bu hassasiyeti gösterdiniz. 400’e yakın klinikte bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Bu adımlar Türkiye’ye örnek olacak. Bizim başlattığımız bu çalışmanın 1-2 yıl içerisinde bambaşka bir yere geleceğine inanıyorum. Asıl o zaman bu hikayenin ne kadar anlamlı olduğu anlaşılacak. Yürek ferahlatan bir çalışma” dedi.

“Türkiye’de tek”

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan da yapılan protokolden ve üst düzey katkılarından ötürü Başkan Tunç Soyer’e teşekkür ederek, “Geniş kapsamlı bu proje Türkiye’de tek. Bireysel bir iki uygulama var ancak bu kadar büyük ve kapsamlı değil. Tüm veteriner hekimler katkı koyacak. Birçok kentten meslektaşlarım beni arayarak çalışmanın nasıl yapıldığı konusunda bilgi alıyor. Ben de kendilerine öncelikle yerel yönetimin desteğinin çok önemli olduğunu söylüyorum. Bizim sizden ve ekibinizden aldığımız desteğin önemini anlatıyorum. Çünkü burada olduğu gibi yerel yönetimin desteği çok önemli. Yerel yönetim olarak üst düzey katkı sunuyorsunuz. Olumlu yaklaşıyorsunuz. Biz de veteriner hekimler olarak böylesi bir sosyal projenin içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Sokak hayvanı popülasyonu azalacak

Projenin önemine değinen Özkan, “İzmir’de 400 bine yakın sokak hayvanı olduğunu tahmin ediyoruz. Bir çift kedi ve köpekten 12 bin tane hayvan ürüyor. 5 yıl sonra bu rakam 12 milyona çıkacak. Bu hayvanların kısırlaştırılması için de çok büyük bütçe gerekecek ve yaşanan sıkıntılar da artacak. O yüzden şimdiden bu konuda önlemler almak açısından hayata geçirdiğimiz bu proje çok önemli” sözlerine yer verdi.

Yasaklı ırklara yönelik önemli çalışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile gönüllük esasına göre 14 Ocak’tan önce yasaklı ırklara yönelik yaptıkları çalışmanın da Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Özkan, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile yürürlükteki kanun ve genelgeler doğrultusunda İzmir Veteriner Hekimleri Odası üye kliniklerde iyi niyet kapsamında yasaklı ırkların kısırlaştırma işlemini yaptık. Bu çalışmanın Türkiye’de bir örneği yok. 13 ve 14 Ocak’ta yani iki günde sahipli 973 yasak ırk köpeği kısırlaştırdık. Yani 973 yasaklı ırk evinde kaldı. Bunlar sokağa bırakılmış olsaydı açlıktan saldırılar, ölümler ve bunun gibi sıkıntılar ciddi şekilde yaşanacaktı” ifadelerini kullandı. Başkan Soyer de, bunun çok kıymetli ve özel bir iş olduğunu söyleyerek işbirliğinden ötürü İzmir Veteriner Hekimleri Odasına teşekkür etti.

Popülasyonun yoğun olduğu ilçelerden başlayacak

İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile yapılan protokol ile odaya üye poliklinik ve hayvan hastaneleri aracılığıyla kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısının artırılması hedefleniyor. Kısırlaştırmanın yanı sıra parazit ilacı uygulaması ve kuduz aşısı işlemlerini içeren çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak. Protokol kapsamında sokak hayvanlarına kulak küpesi ve mikroçip takılarak işaretlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacak. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kent genelinde hayata geçecek uygulama sokak köpeği popülasyonunun yoğun olduğu ilçelerden başlayacak.

Hedef, ayda 500 köpeğin kısırlaştırılması

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan “koordinasyon merkezi” aracılığıyla işlemler yürütülecek. İzmir Veteriner Hekimleri Odası tarafından veteriner hekim kontrolünde barınaklara getirilen sokak köpeklerinin muayenesi, aşısı, iç ve dış parazit ilacı uygulaması İzmir Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından yapılacak. Mikroçip uygulamasının ardından sokak köpekleri operasyon için hastane veya polikliniklere nakledilecek. Operasyon sonrası küpe takılan, kısırlaştırılan köpekler İzmir Büyükşehir Belediyesi barınaklarında bakımı yapıldıktan sonra İzmir Veteriner Hekimleri Odası görevlileri tarafından alındıkları yere bırakılacak. Bu protokol kapsamında ayda 500 köpeğin kısırlaştırılması hedefleniyor.

Protokol imza törenine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Tokmak, Abidin Atasoy, Emin Fuat Alıcı ile Halis Özcan katıldı.

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