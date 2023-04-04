Bu hizmetler gönüllere dokunuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kurduğu özel ekiple 65 ve üzeri yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Ekipler ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini temizliyor, mutfaklarına girip yemeklerini yapıyor.

70 personelle ayda bin aileye hizmet götürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Ama bir konuda vatandaşlarımız bir muhtaçlık içine düşmüşse ve yardıma ihtiyacı varsa biz asla bu vatandaşlarımızı o halde bırakmıyoruz” dedi.

Hizmete dönüştürdüğü sosyal sorumluluk projelerine devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıyla 65 ve üzeri yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz aile veya bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’ne yapılan bakım desteği müracaatı üzerine harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gerekli incelemelerin ardından talep edilen her türlü hizmeti ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor.

17 ilçede ayda ortalama bin, yılda ise toplamda 12 bin vatandaşa hanelerinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, ulaşılmayan ve sahip çıkılmayan tek bir kişi kalmaması için de çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik için ayda iki kez, yemek yapımı için de her hafta ailelere misafir olan Büyükşehir Belediyesi’nin bakım hizmeti ekipleri, gittikleri evlerde detaylı temizlik yapıyor. Temizlik çalışmasının ardından mutfağa geçen görevliler, vatandaşların istediği yemekleri yapıyor.

“Anne ve babamıza hizmet eder gibi”

İşini severek yaptığını belirten ekipte görevli Büyükşehir Belediyesi personeli Naşide Şentürk, “Düzenli olarak evlere gidip temizliklerini ve yemeklerini yapıyoruz. Burası artık kendi evimiz gibi oldu. Evin kızıymışız gibi rahatça gelip işimizi yapıp gidiyoruz. Yaptığımız iş çok güzel ve maneviyatı yüksek. Anne ve babamıza nasıl hizmet ediyorsak onlara da aynı şekilde hizmet ediyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. İşimizi yaptıktan sonra sohbet edip dualarını alıyoruz” dedi.

“Hem evimi temizliyorlar, hem yemek yapıyorlar”

Büyükşehir belediyesi ekiplerinin gelip tüm evini temizlediğini ve mutfağa geçerek yemek yaptığını söyleyen engelli Huriye Çelik, “Sağ olsunlar var olsunlar. Allah onları başımızdan eksik etmesin. İşlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Evin her tarafını temizliyorlar, ardından da yemeklerimizi hazırlıyorlar. Ne istiyorsak onu pişiriyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ederiz. Kızlarımızı yollayandan da getirenlerden de Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Emekli olan ve engelli eşi ile birlikte yaşayan Nazmi Eldek, “Evimize gelen Büyükşehir Belediyesi çalışanları bir akraba, kardeş gibiler. Yabancılık çekmiyoruz. Gereken her şeyi en iyi şekilde yapıyorlar” diye konuştu.

“Ekiplerimizi kendi evlatları gibi görüyorlar”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş ise “Yaşlı bakım ve sağlık hizmetleri kapsamında şehrimizin genelinde sosyal ve ekonomik açıdan yoksun durumda olan, ailesi veya ilgilenen bir yakını bulunmayan, evde tek başına kalan, asgari anlamda da bakım şartlarını sağlayamayacak durumda olup bakıma ihtiyaç duyan 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engellilerimize yönelik hizmetlerimize devam ediyoruz. Bunların başında da evde temizlik ve yemek yapım hizmetleri geliyor. Vatandaşlarımız, ekiplerimizi kendi evladı ve kardeşi gibi görüyor. Duydukları mutluluğu, başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese dua ederek gösteriyorlar” dedi.

“Vatandaşımızı asla muhtaç halde bırakmıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, evinde kendi bakım ihtiyaçlarını gideremeyen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek “Özel bir ekibimiz ihtiyaç sahibi olan bu vatandaşlarımızın evlerine gidiyor temizliklerini yapıyor ayrıca mutfaklarına girip yemeklerini de yapıyor. Bu desteği bir defa verip bırakmıyoruz. Personelimiz öyle bir özveri ile çalışıyorlar ki, onlarla bir bağ kuruyorlar annesi babası yerlerine koyuyorlar. Ekiplerimiz onlarla tek tek ilgileniyor. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Ama bir konuda vatandaşlarımız bir muhtaçlık içine düşmüşse ve yardıma ihtiyacı varsa biz asla bu vatandaşlarımızı o halde bırakmıyoruz. Gereken neyse hızlıca yapıyoruz” şeklinde konuştu.