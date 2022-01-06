Bu hastanede adres sormaya son

Erzurum Şehir Hastanesinde geliştirilen uygulama sayesinde hastane içerisinde adres sormaya son veriliyor. Uygulanmaya başlanan navigasyon aracılığıyla hastalar gitmek istedikleri polikliniğe ve doktora tek tıkla ulaşım sağlayabilecek.

Yapımının tamamlanmasının ardından Nisan 2020’de hizmete açılan 385 bin metrekare kapalı alana sahip, 1572 yatağı, 264 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle Erzurum Şehir Hastanesi yenilikçi hizmetlerine bir yenisini ekledi.

Şehir Hastanesinde geliştirilen navigasyon ile hastalar istedikleri polikliniği ve doktoru bulmakta zorluk çekmeyecek. Telefonlarına yükledikleri uygulama sayesinde sıraya girmeden kayıtlarını yapabilip gidecekleri yere kadar haritayı takip edip isterlerse ulaşmak istedikleri bölümün ve koridorun fotoğrafını sistemde bulabilecekler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Hakkı Tör, yenilikçi bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini ifade ederek, “ Erzurum Şehir Hastanemizde yenilikler bitmiyor. Burada bir navigasyon sistemi oluşturduk. Özellikle şehir dışında gelen hastalarımız uygulamayı indirince istedikleri yere gidebiliyor. Hastane içerisinde gideceği bölümü sistem aracılığıyla hemen bulabiliyor. Giderken yolu 3 şekilde izleyebiliyor. En hızlı şekilde, normal nasıl gidilir ve engelli olarak nasıl gidilir. Burada yine engelli vatandaşlarımızı düşündük. Sistemde fotoğraflarda var. Buraya girdiğimizde yine gideceği koridorun fotoğrafını görebiliyor” dedi.

Tör, hastaların isterse uygulama sayesinde sıra beklemeden kayıt yapabileceklerini de aktararak, “Sistem ayrıca tıbbı terimler hakkında bilgi verebiliyor. Yine hastanemiz ile ilgili bilgiler veriliyor. Beraberinde eğer sisteme kaydını yapan hasta randevu almışsa uygulama tarafından kayıt yapayım mı diye alternatif sunuluyor. Hasta sırayı beklemeden direk kayıt yapabiliyor. Hastalarımızı sıra beklemesinin önüne geçiyoruz ve işleri hızlandırıyoruz” açıklamalarında bulundu.