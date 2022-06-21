Bu ev 150 yılı aşkın süredir sadece misafir ağırlamak için bekliyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Karaören mahallesinde bulunan ve birkaç defa tadilat yapılan tek katlı ev, 150 yıldır misafirlerin barınması için kullanılıyor.

Birbirinin amcaoğlu olan 4 kişinin ortak mülkü olan dayalı döşeli ev, uzun yıllardır sadece misafir ağırlamak için bekliyor. Ev sahiplerinden birisi olan Ali İnal, 4 nesildir aynı amaç için kullanılan evde köy dışından gelen misafirlerin konakladığını belirtti. Evde konaklayanlardan hiçbir ücret talep edilmezken, gelenek haline gelen evin gelecek nesillere aktarılması için defalarda tadilat yapıldığı öğrenildi.

“4 kuşak boyunca bu ev hep misafirlere verilmiş”

Köye gelen misafirlerin rahatça kalabilmesi için ve evin gelecek nesillere aktarılması için defalarca tadilat yaptıklarını belirten 74 yaşındaki Ali İnal, evin ailede bir gelenek haline geldiğini söyledi. Evde 150 yıldır sadece köye gelen misafirlerin konakladığını söyleyen İnal, şu ifadeleri kullandı:

"Gece bu evde yatar, daha sonra yoluna gider"

“Bu ev 4 haneye ait. Hepimiz akrabayız. Büyüklerimiz 80’li yıllarda hayatını kaybetti. Onlardan bize kaldı. Zamanında burayı misafir evi olarak kullanıyorlardı. Bize kaldıktan sonra biz de aynı şekilde kullanmaya devam ettik. Yıllardır köye gelen misafirleri bu evde ağırlıyoruz. Bu ev 150 yılı aşkın süredir bu amaçla kullanıyor. Bizden önce de 4 kuşak boyunca bu ev hep misafirlere verilmiş. Başka şehirlerden köyümüze gelen misafirler bu evde ağırlanıyor. Para falan talep etmeyiz, kabul de etmeyiz. Tanrı misafiri gelir, gece bu evde yatar, daha sonra yoluna gider. Evin bakımlarını kendimiz yapıyoruz. Defalarca bu evi tekrar yaptırdık. Bu evin bizim için maddi değil manevi değeri var. Bizden sonraki nesillere de aktarılırsa bu şekilde devam edecek.”