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Bu dükkan insanları geçmişe götürüyor

Kocaeli’de yaşayan Ayşim Aktaş, çocukluğundan bu yana nostaljiye olan merakı dolayısıyla kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtı. Çok sayıda antika eşyanın sergilendiği dükkan, insanları adeta geçmişe götürüyor.

Haberde İnsan 13.03.2022, 12:27
Bu dükkan insanları geçmişe götürüyor

Kocaeli’de yaşayan Ayşim Aktaş, çocukluğundan bu yana nostaljiye olan merakı dolayısıyla kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtı. Çok sayıda antika eşyanın sergilendiği dükkan, insanları adeta geçmişe götürüyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Ayşim Aktaş, emekli olduktan sonra antika hobisini mesleğe dönüştürdü. 10 yaşından bu yana antika eşyalara ilgi duyan Aktaş, biriktirdiği ürünlerle İzmit’in ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtı. Aktaş’ın 2020 yılında açtığı dükkanında 100 yılı aşkın ürünler bulunuyor.

"Çocukluğumdan beri eskileri seviyorum"

Antika değeri taşıyan eşyaları biriktirmeyi çok sevdiğini anlatan Aktaş, "Bankacılıktan emekli olduktan sonra bir iş kurmak istedim. Bu işin de sevdiğim iş olmasını istedim. Antikacılık da zaten uzun yıllardır hobimdi, bu sebepten dolayı bunun üzerine çalışmayı tercih ettim. Çocukluğumdan beri eskileri seviyorum, antika olmasa bile eskileri toplamayı seviyorum. Eskilerin hatıralarını ya da kendimde barındırmayı seven bir insandım, yaşım ilerledikçe bu duygum daha da arttı" dedi.

"Dükkanımda hayatımın belli kesitlerinden eşyalar var"

Nostaljiyi seven arkadaşları sayesinde bu dükkanı açtığını ifade eden Aktaş, "Kocaeli’de bu işi yapan çok arkadaşım var. O arkadaşlarımızın desteğiyle de bu hale geldik. Evde antika eşya koyacak yer kalmayınca ortaya böyle bir fikir çıktı. ’Acaba dükkan mı açsam?’ ya da ’Sergilesem mi?’ diyerek en sonunda bu hale geliyorsunuz. Annem de bu işe meraklı. Annemin merakı ve anılara bağlılığı sayesinde ben de geçmişe, anılara ve eski eşyalardaki güzelliklere bu kadar bağlandım. Buradaki her şey beni çocukluğuma götürüyor. Dükkanımda hayatımın belli kesitlerinden eşyalar var. Burayı düzenlerken bile bu hissi yaşadım. Örneğin dükkandaki bir vitrini 80’li yıllarda evimizdeki salonu hatırlayarak düzenledim" şeklinde konuştu.

"Sosyal medyanın da etkisi oldu"

Dükkanında çok sayıda antika eşyanın sergilendiğini kaydeden Ayşim Aktaş, sözlerini şöyle noktaladı: "Şu anda dükkanımızda antika olarak nitelendirebileceğimiz eşyalardan saat, salon gramofonu, şeker ölçüm cihazı, İsveç malı bir hesap makinesi, porselen gibi ürünler var. Bunların yaşı neredeyse 100’ün üstünde. Fakat bizim elimizdeki ürünlerin çoğu vintage, yani yaşı 50 ve 100 yılın arasında sayılan ürünler. Eğer eşyanın yaşı 100’ü aştıysa antika sayılır, bizde antika ürünler de var. Kocaeli’de antika eşyalara merak olmadığı yönünde bir düşünce vardı. Biz burayı ilk açtığımızda bazı insanlar ’Burada olur mu?’ dedi. Fakat bu dükkanı açtıktan sonra hiç tahmin etmediğimiz bir ilgiyle karşılaştık. Özellikle sosyal medyanın da bunda etkisi oldu. Mağazayı ziyaret etmek isteyen çok sayıda insan var. Bu işe ilgi var, ilgi olduğu sürece de buradayız"

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