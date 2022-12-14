Bu da oldu, kedinin midesinden dikiş iğnesi çıktı

Karabük’te sahipli Karam isimli 6 aylık tekir cinsi kedi, oyun oynadığı sırada dikiş iğnesi yuttu. Sahibinin yuttuktan 3 saat sonra fark etmesi üzerine hemen Karam isimli kediyi veteriner kliniğe getirildi. Veteriner’de gerekli teçhizatın olmaması sebebiyle Karam isimli kedi Zonguldak’a getirildi. Zonguldak’ta kent merkezinde bulunan Zonguldak Veteriner Kliniğe getirildi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından muayene edilen kedinin iğnenin midesinde olduğu tespit edildi. Hemen yarım saat süren endoskobi yardımıyla kedinin midesinde ki iğne çıkartıldı.

Veteriner hekim Önder Alkan, “Gelen altı aylık bir kedimiz sahibi fark etmiş bir iplikli iğne yuttuğunu orda ki veteriner hekim arkadaşlar bize sevk ettiler. Endoskopi ile midede ki iğneyi aldık. Şu gördüğünüz ufak olarak görünen şu iğne burası hayvanın midesi ölçüm olarak yaparsak midesinde yaklaşık 3.5 santim civarında metal sivri bir iğne. Endoskopi ile girdik içerden çıkarttık bunu endoskopi ile çıkartmasak veya o alet burada olmasa laparatom yaparak karnını kesecektik, mideyi kesecektik içerden onu almaya çalışacaktık. Daha dikişlerin alınması falan 20 ile 30 gün arasında bir iyileşme olacaktı. Burada ki ana fikir aslında teknolojinin hayvanlarda kullanılması bu şekilde yabancı cisimleri endoskopi ile hayvana hiç zarar vermeden sadece bir anestezi altında bunu alıp daha sonra hayvanın 1 saat sonra hayatına devam edebilmesi. Bunu fark etmemiş olsaydı ne olacaktı büyük ihtimalle ya mideyi delecekti veya buradan bağırsağa geçip bağırsağı delecekti neticede hayvanı öldürecekti. Hayvanlar da vitamin ve minarel eksikliğinden kaynaklanan pika dediğimiz yabancı cisimleri yeme, sağı solu yalama gibi bir semptom gösteriyor hayvanlar. Bu hastamız büyük ihtimalle bir vitamin yetmezliği var her bulduğunu ağzına attığını söyledi. O arada onu nasıl gördü, ne gördü iplikli bir vaziyette iğneyi nasıl gördü bilemeyeceğim. Hayvan direk yutmuş, yutarken de hiçbir yere takılmamış direk mideye gitmiş. Mide çeliğinin olmasının avantajımız boş olsa delecekti gerçe endoskopi ile bir avantaj değil içerde bulmak bunu almak zor ama bu iğnenin herhangi bir yeri gelmemesi oda önemli iğnenin çıkartılmış şeklini de size göstereceğim. Dikiş iğnesi her yerine batabilecek hele hele mide gibi bağırsak gibi daha yumuşak yerlere zarar verebilecek bir cisim”dedi.