Bu da mezarlık manzaralı ‘huzurevi’
FATSA İLÇESİ EFKAF MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 1 YIL ÖNCE YAPIMI TAMAMLANAN FATSA HUZUREVİ’NİN ARKA TARAFINDAKİ PENCERELER, ASRİ MEZARLIĞI GÖRÜYOR. HUZUREVİNDE KALANLAR, HER GÜN MEZARLIĞI ZİYARET EDENLERİ VE CENAZE DEFİN İŞLEMLERİNİ GÖRÜRKEN, AKILLARA İSE ‘BURADA KALANLAR HER GÜN ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR’ DÜŞÜNCESİ GELİYOR.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan huzurevinde kalanlar, camdan bakınca mezarlık manzarası ile karşılaşıyor. Huzurevinde kalanlar, gördükleri manzara karşısında her gün ölümü hatırlıyor.
Fatsa ilçesi Efkaf Mahallesi’nde yaklaşık 1 yıl önce yapımı tamamlanan Fatsa Huzurevi’nin arka tarafındaki pencereler asri mezarlığı görüyor. Huzurevinde kalanlar her gün mezarlığı ziyaret edenleri ve cenaze defin işlemlerini görürken, akıllara ise ‘burada kalanlar her gün ölümle karşı karşıya geliyor’ düşüncesi geliyor.
Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, asri mezarlığın geçmişinin yıllar öncesine dayandığını ifade ederek, “Asri mezarlığımızın yanına huzurevi yapıldı. Mezarlık ile huzurevi yan yana olduğu için de mutluyuz. Huzurevi de ilçemiz için gerekliydi. Yaklaşık 70 kişilik kapasitesi var, güzel bir hizmet. Yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet” dedi.
“Huzurevinde kalanların akıllarına ölüm geliyor”
“İkisinin yan yana olması çok güzel” diyen Burgu, “Huzurevinde kalan insanlar daha çok yaşamak istiyor. Akıllarına ölüm geliyor. Yolun kenarında olduğundan da her geçen dua okuyor. Huzurevine yaptığım ziyaretlerde orada kalanlar mezarlığı görünce akıllarına ölüm geldiğini ve daha güzel yaşamak istediğini söylüyorlar” diye konuştu.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25