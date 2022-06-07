Bu da kaldırımdan atlayış, yağmur suyundan kaçan vatandaşların renkli görüntüleri gülümsetti

Erzurum’da bir anda başlayan sağanak yağmur cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Biriken yağmur suyundan kaçan vatandaşların akrobatik hareketlerle kaldırımdan atlamaları renkli görüntüler oluşturdu.

Erzurum’da akşam saatlerine doğru başlayan sağanak yağışla saniyeler içerisinde cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve iş merkezlerine sığındı. Cumhuriyet Caddesi’nde karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise zor durumda kaldı. Caddede biriken yağmur sularından kaçmak isteyen vatandaşların akrobatik hareketlerle kaldırımdan atlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Kimi hızını almak için geriye açılarak atladı, kimi ise cesaret edemeyip arkadaşlarının yardımını bekledi. Kameraya yansıyan görüntüler gülümsetti.