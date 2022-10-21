Bu da iki tekerli çaycı

Ordu’da bir çay ocağı işletmecisi, hızlı olsun diye siparişlerini bisiklet ile yapıyor.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde yaklaşık 5 aydır çay ocağı işleten 41 yaşındaki Şaban Karadağ, müşterilerinin verdiği siparişlere bisikletle yetişiyor. Hem siparişin hızlı olması hem de müşterilerine sıcak ulaşması adına böyle bir yöntem bulan Karadağ, ilk kez görenlerin şaşırdık karını belirtiyor. Karadağ’ı gören bazı vatandaşlar, "İnsanlar bisiklete zor biniyor, bu çaycı bisiklet ile servis yapıyor" yorumunda bulunuyor.

“Olumlu tepkiler alıyorum”

Eşiyle birlikte çay ocağını çalıştırdıkları o söyleyen Karadağ, “Bisiklet ile çay dağıtmaya eleman eksikliğinden dolayı başladım. Normalde yoğun bir cadde olduğu için işi biraz daha hızlandırmak için çayları bisiklet ile dağıtıyorum. Bu açıdan gün içerisinde olumlu tepkiler de alıyoruz. Yıllar önce tezgahtarlık yaptık şimdi de kendi işimizin sahibiyiz. Eleman varken de biz bisikletle dağıtım yapıyorduk ama şu an çalışanın ayağı kırıldı, ondan dolayı hatta bu da bizim büyük bir sorunumuz. Şimdi o da ortalama 3 ay boyunca evde bu açıdan biz de bisiklet ile servise devam” dedi.

“Tamamen denge meselesi”

“Ben bisiklet ile servis yaparken gayet rahatım denge meselesi” diyen Karadağ, “Çocukluğumuzdan beri de bisiklet sürdüğümüz için ben bir sıkıntı yaşamıyorum, hatta cadde çok kalabalık oluyor bazen. Oradan geçerken de insanlar ‘biz yolda yürüyemiyoruz adam elinde tepsiyle çay taşıyor’ diyorlar. Güzel tepkiler alıyoruz. Çay hem soğumamış oluyor hem de daha hızlı servis oluyor bir de insanlarda en azından beklememiş oluyor” diye konuştu.

İnsanların kendini gördüğünde şaşırdıklarını kaydeden Karadağ ayrıca, bisiklet ile çay servisini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

"Ben bisiklete binemiyorum, adam çay servisi yapıyor"

Çay ocağı müşterisi Ümit Güzelsu, kendisinin bisiklet dahi kullanamadığını ifade ederek, “Çaycı arkadaş güzel servis yapıyor. Yollara giriyor, iyi de kullanıyor. Bir de iki tekerlek üzerinde gidiyor, herkes yapamaz” şeklinde konuştu.