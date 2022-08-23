Bu da cümbüşlü klarnetli Tarzan

Malatya’da 23 yıldır sadece üzerindeki şortla kanyonda yaşayan ve halk arasında ‘Arapgirli Tarzan’ olarak adlandırılan Ümit Aydın, bir elinde klarneti diğerinde cümbüşüyle türkü söyleyip ziyaretçilerine eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Arapgir ilçesi Kozluk Çayı Kayaarası Kanyonu’nda yıllardır üzerindeki şortla bir kamelyada yaşayan halk arasında ‘Arapgirli Tarzan’ olarak adlandırılan 63 yaşındaki Ümit Aydın, bir elinde cümbüş diğerinde klarnet ile türkü söyleyip bölgeyi ziyaret eden yerli yabancı turistlere adeta müzik ziyafeti sunuyor.

Dört mevsimin büyük bir bölümünü üzerindeki şortla Kozluk Çayı’nda geçiren Aydın, kışın eksi 10 derecede de suya girerek söylediği türkülerle bölgeyi ziyaret edenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

“23 yıldır Kozluk Çayı’nda yaşıyorum”

Yaklaşık 45 yıldır Kozluk Çayı-Kayaarası Kanyonu bölgesinde yaşadığını ifade eden Aydın, "Dönem dönem ayrı mevkilerde yaşadım. Son 23 yıldır Kayarası Kanyonu’ndayım. Çocukluğum ve gençliğim burada geçti. Hayvanları otlatıp, müzikle uğraşıp balık tutarak günlerimi geçirdim. 23 yıl önce oturduğum kamelyaya elektrik çektim. Buraya alıştım, şehri sevmiyorum. İnsanlar da zamanla bana alıştı, yanımıza geliyorlar. Doğayı tahrip etmeden burada yaşıyorum” dedi.

“Yazlık ve kışlık elbisem üzerimdeki şort”

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisinin olduğunu ve altı yaşında kaval çalmaya başladığını belirten Aydın, ”Yazlık ve kışlık elbisem üzerimdeki şort. Kışın ayağıma kara lastik ile çorap giyiyorum. 17 yaşlarımda cümbüş çalmayı öğrendim. Bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliği var. Geçen kış 70 santimetre kar yağmıştı, öyle güzeldi ki ara sıra karla yıkanıp, buz tutan çayda suya giriyordum" diye konuştu.