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Bu çocuklar bir harika...Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar

Bursa’da minik çocuklar sokak hayvanlarını beslemek için evlerinde limonata yapıp satıyor.

Haberde İnsan 28.06.2021, 11:34
Bu çocuklar bir harika...Sokak hayvanları için limonata yapıp satıyorlar

Bursa’da minik çocuklar sokak hayvanlarını beslemek için evlerinde limonata yapıp satıyor.

Nilüfer ilçesi Kayapa mahallesinde yaşayan 10 çocuk; sokak hayvanları için iyilik hareketi başlattı. Mahallelerinde bulunan sokak hayvanlarını beslemek için kolları sıvayan minik çocuklar konuyu ailelerine açtı. Ailelerin de desteğiyle minik çocuklar evlerinde limonata yapıp satmaya başladı. Yaptıkları limonatayı oturdukları sitenin bahçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlara satan çocuklar; kazandıkları parayla sokak hayvanlarına mama alacaklarını açıkladılar.

Hayvanları çok sevdiklerini ifade eden çocuklar, "Biz mahallemizde bulunan hayvanları çok seviyoruz. Onları beslemek için "ne yapabiliriz" diye düşünürken aklımıza bu geldi. Evlerimizde limonata yapıp oturduğumuz sitenin bahçesinde satıyoruz. Buradan kazandığımız parayla mama alıp sokak hayvanlarını besliyoruz" dediler.
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