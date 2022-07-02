Bu camide yaşlılar ve engelliler için engel yok

Antalya’da kotu yüksek olduğu için yaşlı ve engellilerin ibadetlerini yapamadığı Meltem Cami’inde yürüyen merdiven sayesinde cemaat sayısı arttı.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde 1991 yılında ibadete açılan Meltem Cami’ne yaşlı ve engelli vatandaşların daha rahat çıkabilmesi için Antalya İl Müftülüğü tarafından 6 yıl önce yürüyen merdiven yapıldı. Daha önce altında market olduğu için kotu yüksek olan ibadet bölümüne çıkamayan ve dini vecibelerini evde yapmak zorunda kalan engelli ve yaşlı vatandaşlar, yürüyen merdiven sayesinde camiye kolaylıkla ulaşabiliyor. Merdivenin en büyük özelliği ise çift yönlü çalışabilmesi. Çıkan kişi yürüyüşünü tamamladıktan sonra, inecek kişi başlangıca geldiği anda merdiven ters yönde çalışmaya başlıyor.

"Diğer camilere de yapılsın"

Camiye yürüyen merdivenle çıkan Ali İleri, “ Biz genciz, yaşlılarımız engellilerimiz var. Onlar için çok güzel bir hizmet. Bu hizmetin diğer camililerde yapılmasını isteriz. Güzel bir ihtiyaca cevap verilmiş” diye konuştu.

Engelliler için büyük hizmet"

Emekli öğretmen Murat Yiğit, yürüyen merdiven hizmetinden övgüyle bahsederek,” Engelliler için büyük bir hizmet. Sürekli buradan çıkıp biniyorum. Merdiven kullanamıyorum” dedi.

"Güzel hizmet"

Zeynep Şahin ise “Allah razı olsun yapan ve yaptırandan. Çok büyük bir nimet. Diğer merdiveni hiç kullanmıyoruz, buradan camiye ulaşıyoruz.Bundan güzel bir hizmet olur mu” dedi.

"Cemaatimiz arttı"

Emekli polis Ahmet Turan Çimen, yapandan da yaptırandan da çok memnun olduklarını belirterek, “ Allah razı olsun. Dizlerimizden ağrılarımızdan camiye çıkamadığımız günler oluyor. Engellilerimiz var. Yürüyen merdivenin ardından cemaatimizde çoğaldı. Her camide uygulanmasını isteriz. Bu kadar güzel bir hizmet olamaz” dedi.