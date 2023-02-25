Bu çadır kentte yok yok

Sakaryaspor Kulübü, yardım tırı ve aşevinin yanı sıra bünyesinde mescid, banyo kreş ve sosyal alan barındıran 100 adet çadırı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin Bektaşlı köyüne kurarak, depremzedelere sıcak bir yuva oldu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ülke gelinde yardım seferberliği başladı. Bu çerçevede 17 Ağustos 1999 Marmara Depremini yaşayan Sakarya’da ki vatandaşlar tarafından deprem bölgesine gıda, giyecek ve barınma gibi birçok yardım gönderildi. Sakaryaspor Kulübü ise başlattığı yardım kampanyası bünyesinde birçok yardım tırını afet bölgesine gönderdi. Bölgede aşevi kurarak depremzedelere sıcak yemek sunan kulüp ayrıca Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin Bektaşlı köyüne 100 adet çadır kurarak, depremzedelere sıcak bir yuva oldu. Sakaryaspor çadır kenti olarak adlandırılan alanda; kadın, erkek duş ve tuvalet, kreş, aşevi, sosyal alan çadırı, mescit, eşya ile gıda deposu ve elektrik tesisatı bulunuyor. Yapımı tamamlanan çadır kentteki depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Marmara Depremini yaşayan bir şehir olarak yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.