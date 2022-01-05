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Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor

Edirne’nin Elçili köyüne gelin gelen Karadenizli kadın, maddi imkansızlıklar sebebiyle çocuğunun eğitimine yeterli desteği sağlamak için 29 yaşında okuma yazma öğrenerek, sosyal medyada geniş kitlelere ulaşıyor.

Haberde İnsan 05.01.2022, 10:48
Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor

Edirne’nin Elçili köyüne gelin gelen Karadenizli kadın, maddi imkansızlıklar sebebiyle çocuğunun eğitimine yeterli desteği sağlamak için 29 yaşında okuma yazma öğrenerek, sosyal medyada geniş kitlelere ulaşıyor.

Edirne’nin Elçili köyüne gelin gelen Karadenizli Nokta Tam, oğlunun eğitimi için önce 29 yaşında okuma yazma öğrendi ve şimdi ise sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuğunun eğitimine yeterli katkıyı sağlayamayan kadın, annelik duygusundan cesaret alarak ilk önce okuma yazma öğrendi sonra ise gelir elde edebilmek için sosyal medya platformunda içerik üretmeye başladı. Köy yaşamından, ektiği tarım ürünlerine kadar farklı konularda videolar çeken kadın, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Video paylaşım sitesine yüklediği içeriklerle hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olmayı başaran 2 çocuk annesi Nokta Tam, buradan elde edeceği gelirle evladının eğitim masraflarını karşılamayı hedefliyor.

Oğlu için önce okuma yazma öğrendi, şimdi ise sosyal medyada içerik üretmeye başladı

İçinde okul kıyafeti giyip İstiklal Marşı okuma ukdesi kalan Nokta Tam’ın en büyük hayali 9 yaşındaki oğlunu okutup iyi bir yerlere gelmesine ve meslek sahibi olmasına katkı sağlamak okuma yazma bilmediği için ilk çocuğuna eğitim hayatında destek olamayan 52 yaşındaki Nokta Tam, küçük oğlunun eğitimi için önce okuma yazma öğrendi ve öğrendikleri bu bilgilerle ‘Çocuklar ağlamasın’ adlı bir kitap yazdı. Ayrıca kendisini geliştirmek ve daha fazla bir şeyler yapmak için video paylaşım sitesinde ürettiği içerikleri paylaşan Tam, buradan elde edeceği gelirle evladının eğitim masraflarını karşılamak için destek bekliyor.

Oğlunu okutabilmek için sosyal medya üzerinden faydalı bilgileri içeren videolar paylaşan Nokta Tam, buradaki izleyici kitlesini genişletip elde edeceği gelirle ise oğlunu markete götürerek etiketlerine bakmadan alışveriş yapma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

“Hiçbir zaman okul kıyafeti giyemedim”

Hiçbir zaman okul kıyafeti giyemeyen ve içinde ukde kalan 52 yaşındaki Nokta Tam, “Sırtıma çantamı alıp da okula gidip İstiklal Marşı okunurken hiç o bayrağın altında selam verip de İstiklal Marşı’nı okuyamadım. Ben yapamadım çocuklarım iyi bir yere gelsin istedim. İlk çocuğumda okuma yazma bilmiyordum destek olamadım okutamadım. İkinci çocuğum için bir şeyler yapayım dedim. Artık okuma yazmayı öğrenmem gerek bu çocuğu okula götürüyorum ama öğretmeni ders verecek ben dersinden anlamıyorum. Yapıp yapmadığını nasıl kontrol edeceğim. Kitabı kalemi elime almam lazım dedim. Epey zorlandım. Gece yatmadan önce ve sabaha karşı kalkıp hiç uyumuyordum acaba A harfi, B harfi ne demek diye düşünüyordum. Hiçbir imkânım yok, gelirim yok, elimde bir mesleğim yok sadece burada bir çiftçi tarla yok. Ben okuma yazma öğrenip bir kitap yazayım dedim. Bir kelime olsun benim de bir kitabımı okuyan olsun istedim köydeyim elimden ne gelir bağım yok bahçe yok ne yapsam dedim. Böyle bir youtube kanalı açmaya karar verdim. Oğlumu okutabilmek ve insanlarla faydalı bilgiler paylaşmak için bu şekilde bir şey yapıyorum. Oğlumu bir yerlere getirmek için uğraşıyorum. Burada kendimi geliştireceğim. İlk kazancım ile oğlumu markete götürüp oğlum ne istiyorsan kendine al deyip etiketlere bakmadan kasada parayı ödeyip çıkmayı hedefliyorum” şeklinde konuştu.

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