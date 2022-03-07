Bu bandoda erkeklere yer yok: Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı

Samsun’da 18-66 yaş arası kadınlardan oluşan "Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı", yaptığı gösterilerde büyük beğeni topluyor.

Samsun’da 2020 yılında kurulan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 18 -66 yaş arası Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, gösterilerine devam ediyor. Gönüllük esası ile kurulan bando takımı çaldıkları marşları da kendileri besteliyor.

Farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğu kadın bando takımı kadının gücünü her yaptığı etkinlikte gösteriyor. 2 sene önce yaklaşık 35 kişilik bir grupla kurulan bando takımı her geçen gün ise sayısını artırıyor. Katılmak isteyen ve tecrübesi bulunmayan kadınlara ise eğitim veriliyor. Özel üniformalarıyla etkinlikler yapan kadınlar örnek oluyor.

“Kadınların gücünü burada da gösterdik”

Kadın bando takımından Ayşegül Tekay, “Cumhuriyet Kadınları Bandosu 2 sene önce kuruldu. 18 -66 yaş arası kadınlardan oluşuyor. Bu bando takımında hiç trampet veya diğer aletler konusunda eğitimi olmayan kadınlarımız vardı. Onların eğitimleri verildi. Öğrencilerimiz, ev hanımlarımız, öğretmenlerimiz var. Kadınların gücünü burada da gösterdik. Her geçen günde büyüyoruz. Böyle kalmayacağız. Çıtası yükselterek baya bir aşama kaydettik. Atakum Kent Konseyi de bize çok destek verdi. 18 -66 yaş arası Türkiye’nin ilk kadın bando takımıyız” dedi.

“Dükkânı kapatıp gelen kadınlar var”

Standarttın dışında bir bando takımı olduklarını söyleyen Bando Şefi Mine Yavuzer ise "Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çünkü insanlar hasret, görmek istiyorlar. Bando takımları artık gitti. Biz de dedik ki artık fark oluşturalım. Bandomuzu kendimiz kuralım. Ben Ankara’dan geliyorum. Çocukluğumdan beri trampet çaldım. Bütün hepimiz gönüllük esası ile yola çıktık. Burada işini gücünü bırakarak, dükkânı kapatıp gelen kadınlar var. Biz bir kere mahsus çıkmayacağız. Biz her seferinde olacağız. Bütün marşlarımızı da kendimiz besteliyoruz. Biz standarttın dışında bir bando takımıyız. Geri dönümleri çok güzel oluyor” diye konuştu.