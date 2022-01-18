Bu bağlamaya paha biçilemiyor

Erzurum’da yapımı 2 yıl süren ve 22 yıldır sapasağlam duran Oltu taşından yapılan bağlama, görenleri kendine hayran bırakıyor. Birçok talibi olan bağlamaya sahibi ise paha biçemiyor.

Erzurum’un Oltu ilçesinde yerin altından bin bir emekle çıkartılan en değerli taşlar arasında yer alan Oltu taşından bağlama yapıldı. Gümüş, firuze ve altınla işlenerek yapılan bağlama büyük ilgi görüyor.

Erzurum’un simgesi haline gelen ve korkuya iyi geldiğine inanılan Oltu taşı, madenden çıkarıldıktan sonra işlenip tespih, kalem, kolye, yüzük, anahtarlık ve süs eşyasına dönüştürülüyor. Oltu taşından yapılan bağlama ise değeriyle ve güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Kardeşleriyle kurdukları atölyede çalışan Oltu taşı ustası Ömer Yavuz, 1998 yılında Oltu taşından bağlama yapma fikriyle yola çıktı. 2 yıl boyunca uzun uğraşlar veren Yavuz, 2000 yılında bağlamayı tamamlayarak atölyesinde sergilemeye başladı. Birçok talibi olan bağlamaya fiyat biçemeyen Yavuz, ısrarlara rağmen bağlamayı satmayı düşünmüyor.

Öte yandan bağlamayı test edenler arasında Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’da yer alıyor.