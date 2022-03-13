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Bu aile çok renkli: Onlarca farklı türden oluşan 30’dan fazla hayvana ev sahipliği yapıyorlar

Başkent’te yaşayan Hasan ve Anıl Çakıcı çifti, hayalleri olan evi kurdu ve farklı türlerde 30’dan fazla hayvan ile yaşamaya başladı. Köpek, kedi, papağan, güvercin, sincap gibi birçok hayvana sahip olan aile ayrıca sokak hayvanlarını da sahipleniyor.

Haberde İnsan 13.03.2022, 13:08
Bu aile çok renkli: Onlarca farklı türden oluşan 30’dan fazla hayvana ev sahipliği yapıyorlar

Başkent’te yaşayan Hasan ve Anıl Çakıcı çifti, hayalleri olan evi kurdu ve farklı türlerde 30’dan fazla hayvan ile yaşamaya başladı. Köpek, kedi, papağan, güvercin, sincap gibi birçok hayvana sahip olan aile ayrıca sokak hayvanlarını da sahipleniyor.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde yaşayan Hasan ve Anıl Çakıcı çifti hayvan sevgisi ile insanlara örnek oluyor. Evinde ve bahçesinde yaklaşık 30’dan fazla hayvanla birlikte mutlu bir yaşam süren Hasan-Anıl Çakıcı çifti aynı zamanda sokak hayvanlarını da besliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Akyurt Belediyesi’nden de zaman zaman yem ve mama desteği aldığını söyleyen 47 yaşındaki Hasan Çakıcı, kendisini tanıyanların da katkı sağladığını ifade ediyor. Evinin önüne yerleştirdiği köpek kulübeleri sayesinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çaba sarf eden Çakıcı çifti, sürdürdükleri yaşam ile dikkat çekiyor.

Papağandan sincaba kadar 30’dan fazla hayvan besliyor

Adeta hayatlarını hayvanlara adayan çiftin yaşam alanı, Doberman, Malkara, Terier, Akbaş, Jako, Macaw, Ara Papağanı, Tekir, Smokinli kedi, süs güvercini, bülbül, İran tavukları, köy tavukları ve Hint horozunun yanı sıra bir de sincaba ev sahipliği yapıyor.

“Bana bunu rahmetli dedem aşıladı”

Hayvan sevgisinin kendisine küçük yaşlarda iken dedesi tarafından aşılandığını vurgulayan Çakıcı, “Bu benim hayalimdi. Bana bunu rahmetli dedem aşıladı. Çocukluğumdan beri sokakta köpek gördüğüm zaman bana ‘Al getir oğlum’ derdi. Kedi gördüğüm zaman, ‘Al getir oğlum’ derdi. Mesela beni fidanlığa gönderirdi, fidan aldırırdı. Bana en büyük mirası diyelim. Çocukluğumda imkansızlıktan dolayı çok fazla yapamıyordum. Daha sonra çalışmaya başladıktan sonra ilk akvaryumum oldu benim. Daha sonra sokaktan kedi geldi. Kediye bakmaya başladım. Sonra sokaktan almışlar köpeği bakamamışlar köpek geldi. Bir süre sonra baktım 2 kardeş bir evde geçinemezken kediyle köpek birbirine yanaşmaya başladı. Kediyle kuş birbirine yanaşmaya başladı. Bana çok soruyorlar ‘Nasıl yapıyorsun bunu’ diyorlar. Tek şey sevgi” ifadelerini kullandı.

“Bu evde 30 tane hayvan var, 30 hayvan da birbirine hiç zarar vermiyor”

Hayvanları sahiplendikten sonra sevgi ile aslında birbirine düşman gibi bilinen türlerin bile dostluk içerisinde yaşadıklarını gözlemlediğini belirten Çakıcı, “Bakın bu evde 30 tane hayvan var, 30 hayvan da birbirine hiç zarar vermiyor. Aksine çoğu zaman koyun koyuna yatarlar mamalarını paylaşırlar. Benim köpeklerimin tek mama kabı ve tek su kabı var. 4’ü de aynı kaptan su içer, aynı kaptan yemek yer. Papağanlarım yine aynı. Aynı kaptan su içer, yemek yerler. Kedilerim de aynı. Evin içinde 9 tane kedi var. Papağanlar var kuşlar var. Ama kimse kimseye dokunmuyor. Niye, çünkü bu sevgi. Ha ben sevgi derken kendimi çok şanslı hissederim. Allah’ım öyle bir sevgi vermiş ki bu sevgiyi tatmayan bilemiyor. Çoğu diyor ki ‘niye vaktini ve paranı harcıyorsun.’ Ama işte huzur” diye konuştu.

“Kedi geldiğinde 2-3 gün daha bizi bulmasa belki ölecek durumdaydı”

Hayvanların bakımları konusunda sürekli araştırarak ve yavaş yavaş ilerlediklerinin altını çizen Çakıcı, “Yavaş yavaş deneye deneye oldu. Mesela ’Paşa’ gelmişti bana biz erkek zannediyorduk dişi olduğunu öğrendik. Sonra buna erkek gerekiyordu çünkü strese girdi ve ’Ateş’i aldık. Onu da erkek diye aldık biraz iriydi. Sonra onun da DNA’sına baktırdık o da dişi çıktı. Bu sefer o da dişi çıkınca ’Çeto’nun gelmesi gerekti o geldi. Kediler ve köpeklerin hepsi sokaktan geldi. Ben 1.5 senedir buradayım. Kapıya bırakılan köpek kapıya bırakılan kedi. Bir kedi geldiğinde adını ’Kibar’ koyduk. Kedi geldiğinde 2-3 gün daha bizi bulmasa belki ölecek durumdaydı. Kurban olduğum Allah’ım gönderdi bir şekilde” şeklinde konuştu.

Hasan Çakıcı ayrıca, hayvan sevgisinin aşılanması konusunda ailenin, özellikle de annelerin çok önemli olduğunu, hayvan sevgisi olan insandan kötülük gelmeyeceğini söyledi.

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