Bu aile 3 kuşaktır Elazığ’a şifa dağıtıyor

Elazığ’ın tarihi Kapalı Çarşısında aktar dükkanı bulunan Aktaş ailesi, 3 kuşaktır kente şifa dağıtıyor. Bin 200 adet ürünün bulunduğu ve her yerden farklı bir kokunun yayıldığı aktar dükkanı vatandaşların ilgisini çekiyor.

Elazığ’ın tarihi Kapalı Çarşısında aktar dükkanı bulunan 3 çocuk babası Selçuk Aktaş (59), dedesi ve babasının ardından aktarlık mesleğini sürdürüyor. 3 kuşaktır aktarlık yapan Aktaş ailesi adeta kente şifa dağıtıyor. Yaklaşık bin 200 ürün bulunan aktar dükkanına girenler, gözlerine inanamıyor. Her noktadan farklı bir kokunun yayıldığı aktar dükkanı vatandaşları içeri çekiyor. Girenlerin içeriden çıkamadığı tarihi aktar dükkanı, il dışından bile müşteri çekiyor. Kış aylarının gelmesi ile Aktaş, vatandaşların taleplerine yetişmek için yoğun mesai harcıyor. Kendisinden sonra oğlunun işi devam ettireceğini dile getiren Aktaş, bunun adeta bir bayrak devri olduğunu söyledi.

’’Vatandaşların bulamadığı ürünleri bulundurmaya çalışıyorum’’

Kendisinin 3’üncü kuşak olduğunu belirten Selçuk Aktaş, “Dedem, babam ve bizler devam etti. Bundan sonrada inşallah devam edecek. Biz bu dükkanda 42 senedir varız. Daha önceki dükkanlarımız az ilerdeydi. Dedemin sebze dükkanı vardı, bakkala döndü. Son olarak da baharat işine döndü. 42 yıldır aynı dükkandayız. Bizden sonra oğluma teslim edeceğim. Bayrak devri gibi. Kış sezonu başlamak üzere. Vatandaşlarda sıcaktan soğuğa geçince vücutta bocalama oluyor. Bu dönemlerde de genelde ıhlamur, kış çayları ve harman çaylarını tercih ediyor. Sabah 07.00’da dükkanımı açarım akşam 19.00’a kadar devam eder. Günlük 12 saat açıktır. Dükkanımın içerisinde bin 200 çeşit malzeme var. Elimden geldiğince hepsini temin etmeye çalışıyorum. Vatandaşların arayıp da bulamadığı ürünleri bulundurmaya çalışıyorum. İl dışından gelen insanlar bile var. Gelip gördüğü zaman hayretler içerisinde bakıyor. Tebrik edeni ve fotoğraf çekeni çok var. Bizde bundan gurur duyuyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşların temiz ve hijyenik ürün almaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.