Bozüyük Devlet Hastanesi’nin yeni Başhekimi Dr. İlhan Zencirci oldu
YENİ BAŞHEKİM İLHAN ZENCİRCİ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimliğine, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhan Zencirci atandı.
Geçtiğimiz yaz ayında Bozüyük Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başlayan Op. Dr. İlhan Zencirci, eski Başhekim Özlem Türk’ün Eskişehir’e tayin olması sonrasında görevden ayrılmasının ardından hastane yöneticiliği görevine atandı.
Yeni Başhekim Op. Dr. İlhan Zencirci, almış olduğu vazifeyi layıkıyla yerine getirmek için tüm mesai arkadaşlarıyla birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Zencirci, "Mevcut sağlık hizmetimizi devam ettirerek halkımıza daha iyi ne şekilde hizmet sunabilirizin gayreti içerisinde olacağız. Halkımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayacak bir kurum ortamı oluşturmaya çalışacağız. En güzel hizmetleri sunmayı hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini en iyi şekilde yürütme gayreti içerisinde olacağız. İnşaatı devam eden yeni hastane binamızın da tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte halkımızın sağlık hizmetlerinden en üst seviyede faydalanmalarını sağlayacağız” dedi
Op. Dr. İlhan Zencirci, mesleğe ilk olarak Muş Yağcılar Sağlık Ocağında pratisyen hekim olarak başladı. Daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde asistan doktor ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. Devamında Eskişehir Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak başarılı çalışmalara imza attı. Son olarak geçtiğimiz yaz ayında Bozüyük Devlet Hastanesi’ne Genel Cerrahi Uzmanı olarak atandı.
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