banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi

Bozuk yola dikkat çekmek için ağaç diktiler

Aksaray’da yolların bozuk olmasına tepki gösteren vatandaşlar, ilginç bir yönteme başvurarak büyük çukurların içerisine ağaç dikti.

Haberde İnsan 17.06.2022, 12:08
Bozuk yola dikkat çekmek için ağaç diktiler

Aksaray’da yolların bozuk olmasına tepki gösteren vatandaşlar, ilginç bir yönteme başvurarak büyük çukurların içerisine ağaç dikti.

Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaylalara giden ve il özel idaresi sınırları içerisinde yer alan yolların bozuk olmasını protesto eden ilçe ve yayla halkı ilginç bir yönteme başvurdu. Büyük çukurların oluştuğu yoldaki çukurlara ağaç diken vatandaşlar, kendilerince bozuk yollara tepki gösterdi. Eskil ilçesi ile Kaputaş başta olmak üzere birçok yaylayı bağlayan yoldaki çukurlara ağaç ekildiğini görenler ise gözlerine inanamadı. Bölge halkının daha önce yolun çukurlarla dolu hale gelmesine tepki gösterdiği ve yetkililerden yardım istediği öğrenildi. Vatandaşların, Eskil ilçesiyle Kaputaş, Sülüklü, Emirhacı ve Çetehasan yaylalarını birbirine bağlayan yolun genişletilerek yeniden yapılmasını istediği öğrenildi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu