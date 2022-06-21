Bozdağ izin verdi, HSK ihraç etti

İzmir’de FETÖ lehine mütalaa yazan Cumhuriyet Savcısı İsmail Lale hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, inceleme izni verirken, Hakimler ve Savcılar Kurulu da savcının üç ay süreyle açığa alınmasına karar verdi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden yargılanan sanık Ahmet Yenisarı’nın tutukluluk haline itiraz edilmesinin ardından savcı İsmail Lale, tutukluluğun kaldırılmasına yönelik mütalaa verdi.

Mütalaadaki FETÖ’ye yönelik ifadeler nedeniyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme ve soruşturma izni verdi. HSK, Bakan Bozdağ’ın verdiği izin kapsamında savcı İsmail Lale’nin 3 ay süreyle açığa alınmasına karar verdi. HSK tarafından önceki gün yayımlanan kararnameyle Lale, İzmir’den Gaziantep’e atanmıştı.