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Bozcaada Kaymakamlığından korona virüs açıklaması

TÜRKİYE'DE KORONA VİRÜS VAKASININ GÖRÜLMEDİĞİ ENDER BELDELERDEN ÇANAKKALE'NİN BOZCAADA İLÇESİNDE VATANDAŞLARI İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ SARDI.

Bozcaada Kaymakamlığından korona virüs açıklaması

TÜRKİYE'DE KORONA VİRÜS VAKASININ GÖRÜLMEDİĞİ ENDER BELDELERDEN ÇANAKKALE'NİN BOZCAADA İLÇESİNDE VATANDAŞLARI İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ SARDI.

07 Haziran 2020 Pazar 14:25
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Bozcaada Kaymakamlığından korona virüs açıklaması

Türkiye’de korona virüs vakasının görülmediği ender beldelerden Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde vatandaşları ikinci dalga endişesi sardı.

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ile birlikte Geyikli feribot iskelesinden Bozcaada’ya yapılan seferlerin haftada 3 güne çıkarılmasıyla ziyaretçi sayısında artış yaşanmaya başladı.

Konaklama tesislerinin 15 Haziran’a kadar kapalı olmasına rağmen Bozcaada’ya gelen ziyaretçi sayısının artması üzerine ilçe sakinleri yaklaşık 3 aydır uygulanan sıkı önlemlerin devam etmesini istedi. Oluşan tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yapan Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekiin, "Gemi seferlerinde adaya giren vatandaşlarımızın sayısındaki artış, ada halkında endişeye sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu endişe, alınan tedbirlerin gevşetildiğine yönelik yersiz bir algı oluşmuştur" ifadesini kullandı.

"Bozcaada’da da, ülkemizde olduğu gibi, Devletimizin ilgili kurumlarının aldığı tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor ve denetimler de aynı titizlikle sürüyor" denilen açıklamada, "Bozcaada’ya 5 Haziran Cuma günü toplam 645 vatandaşımız giriş yapmış olup; adaya giren tüm vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Adaya yeni gelen 306 vatandaşlarımızın kalacakları adresler kayıt altına alınmıştır. 6 Haziran Cumartesi günü itibariyle beyan ettikleri adreslerde kalan vatandaşlarımızın durumları ve ihtiyaçları jandarma ve emniyet ekiplerimizce kontrol edilmiştir. 5 Haziran Cuma günü İlçe Tarım Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Belediye zabıtası tarafından adada açık olan yeme içme tesislerinin pandemiyle ilgili uyacakları kurallar konusunda denetimleri yapılmıştır. Denetimlerde kapanış saati ve sosyal mesafeye riayet etmediği için bir işletmeye ve 3 vatandaşa toplamda 4 bin 289 TL ceza uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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