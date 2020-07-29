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Böyle okul müdürü görülmedi

YENİ İMARET MAHALLE MUHTARI SÜLEYMAN AMAÇ, OKULDA MÜDÜRLÜK GÖREVİNİ YAPAN ERTAN ÇEKİÇ’İN BÜYÜK EMEK SARF EDEREK OKULUN BAKIMI İÇİN MÜCADELE VERDİĞİNİ SÖYLEDİ. AMAÇ, “DUVARLARI KAZIDIK, BOYADIK, ÇİMENTODA YARDIM ETTİK, O DA KENDİ İŞİ GİBİ MÜCADELE VERDİ. ERTAN HOCANIN BÜYÜK KATKILARI VAR. KENDİSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ” DEDİ.

Haberde İnsan 29.07.2020, 12:44
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Böyle okul müdürü görülmedi

Edirne’de, pandemi süreci boyunca görev yaptığı okulda elinden geldiğince tadilat yaparak, öğrencileri için okulu güzelleştirmeye çalışan müdür takdir topladı. Fedakar müdür, kimi zaman harç kardı, beton attı, kimi zamanda çatı onardı, boya yaptı.

Edirne’nin Yeni İmaret Mahallesi’nde bulunan Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, pandemi süresi boyunca boş durmayarak, minik öğrencileri için elinden geldiğince okulu güzelleştirmeye çalıştı.

Eskiyen duvarları, dökülen sıvaları, pas tutan korkulukları, akan çatıyı ve çok daha fazlasını özverili ve fedakar çalışmaları ile tamirat ve tadilattan geçiren okul müdürü Ertan Çekiç, öğrencileri için hazırlıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında en yüksek puanı alarak Mithatpaşa İlkokulu’nda okul müdürlüğü görevine başlayan Ertan Çekiç, öğrencileri için okulun bütün fiziki ortamını adeta yeniden elden geçirdi. Pandemi döneminde okul müdürü vazifesini bir kenara bırakan Çekiç, kimi zaman eline küreği aldı harç kardı, kimi zamanda fırça alarak boya yaptı. Ertan Hocaya, yakın arkadaşları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de manevi olarak destek verdi.

“Kendisine çok teşekkür ediyoruz”

Yeni İmaret Mahalle Muhtarı Süleyman Amaç, okulda müdürlük görevini yapan Ertan Çekiç’in büyük emek sarf ederek okulun bakımı için mücadele verdiğini söyledi. Amaç, “Duvarları kazıdık, boyadık, çimentoda yardım ettik, o da kendi işi gibi mücadele verdi. Ertan Hocanın büyük katkıları var. Kendisine çok teşekkür ederiz” dedi.

“Okulumuzu çok daha güzel yerlere getirmek istiyor”

Okulun yakınında işyeri bulunan Kamil Yaşıbeyli, okulun birkaç ay önceki bakımsız halinden eser kalmadığını söyleyerek, “Çalışmanın başladığından bugüne kadar Ertan Müdürümüzü seyrediyorum. Tamamen kendi imkanlarıyla harç kararak boya yaparak çatı tamir ederek çalıştığını bizzat kendim gördüm. Büyük mücadelesine şahidim. Kendi arkadaşları, okul aile birliği ve vatandaşların yardımıyla okulumuzu elinden geldiği kadar sıfır maddi imkanla bu hale getirdi. Okulu 4-5 ay önce görseydiniz şu anki halinden eser yoktu. Ertan Çekiç müdür, genç idealist bir arkadaşımız. Okulumuzu çok daha güzel yerlere getirmek istiyor. İnşallah bunu da başaracak” dedi.

Okulun velilerinden Fatma Çelik, yaptığı çalışmalardan dolayı Müdür Çekiç’e teşekkür etti. Çelik, “Müdürümüz okulda çok yenilik yaptı. Harç kardı boya boyadı çok mutlu olduk. Okun eski hali çok kötüydü şu anda kolej gibi oldu. Biz veli olarak çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz emekleri için” dedi.

“Okul için en güzelini yapmaya çalıştı”

Esnaf Yaşar Çekirge ise okulun bakımlı hale geldiğini belirterek, “Ertan Hoca geldiğinden beni hiç aylak durmadı her gün mücadele etti. Okul için en güzelini yapmaya çalıştı. Ben 15 yıldır urbadayım Ertan Hoca gibi çalışanını görmedim. Okulun duvarları çok kötüydü. Onun sayesinde şu anda kolej gibi güzel oldu” dedi.

“Tüm okullara böyle müdür gerekli”

Eczacı Bület Varel, yapılan tüm çalışmanın okul müdürünün kendi çabasıyla gerçekleştiğini kaydederek, “Yeni imaret en eski semtlerimizden olmasına rağmen kamu yatırımlarından en az yararlanan semtlerden biri. Okulun duvarları birkaç ay öncesine kadar sıvaları dökülmüş duvarları dökülmüş bakımsız bir haldeydi. Okul müdürü kendi çabalarıyla yağmurda çamurda elinde kürekle malayla çalışarak onarımları yaptı. Sürekli olarak burada çalışıyor. Tüm okullara böyle gerekli” diye konuştu.

“Okulu adeta koleje çevirdi”

Veli Gülçin Aldemir, “Çalışmalarını çok beğeniyorum. O yokken okulumuz harabe gibiydi. Allah razı olsun biz böyle bir hizmet hiç görmedik burada. 9 yıllık veliyim böyle bir temizlik düzen görmedim. Kendi elleriyle yaptı her şeyi. Okulu adeta koleje çevirdi” dedi.

“Çalışmalarını çok takdir ediyoruz”

Esnaf Salih Aldemir de, “Mithatpaşa İlkokulu mezunuyum. Ertan Hocamız sağ olsun pandemi süreci içinde çok çalışma yaptı. Bakım yapılmadık yer bırakmadı. Kendisine bir veli olarak bu okulun mezunu olarak teşekkür ediyorum. Yıllardan beri okulumuzda böyle bir çalışma görmedik. Çalışmalarını çok takdir ediyoruz. Okulumuz onun sayesinde tamamen bir kolej görünümünde oldu” dedi.

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