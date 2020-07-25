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Böyle iyilik görülmedi: Her şey çocuklar gülsün diye başladı, şimdi depoya sığmıyorlar

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE MÜNEVVER ARDAGÜL’ÜN “GÜLÜMSEMEYEN BİR ÇOCUK KALMASIN” SLOGANIYLA BAŞLAYAN, KISA SÜREDE ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN GÖNÜLLÜ ANNELER GRUBU, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDAKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ UZATIYOR.

Haberde İnsan 25.07.2020, 09:27
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Böyle iyilik görülmedi: Her şey çocuklar gülsün diye başladı, şimdi depoya sığmıyorlar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde “Gülümsemeyen bir çocuk kalmasın” sloganıyla başlayan, kısa sürede çığ gibi büyüyen Gönüllü Anneler Grubu, ilçenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Son belediyenin deposunda hayırseverlerden gelen mobilyaları toplayan ve Kadın Akademisi Kooperatifi’nin de bünyesinde yer alan Gönüllü Anneler Grubu, her Salı günü ihtiyaç sahibi bir ailenin yardımına koşuyor.

Lüleburgaz’da bu yılın başlarında ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek için kurulan Gönüllü Anneler Grubu, kısa sürede çığ gibi büyüyen yardım malzemelerini yerleştirmek için depoya yerleşti. Lüleburgaz Belediyesi’nin Kapalı Pazaryeri’ndeki depolardan birini tahsis ettiği Gönüllü Anneler Grubu, depoda topladığı mobilya ve ihtiyaç malzemelerini her Salı günü, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

“ Çığ gibi yardımlar gelmeye başladı”

Ardagül, grubu kurarken ilk amaçlarının çocukların yüzünü güldürmek olduğunu söyledi. Ancak daha sonra yardımların büyük bir hızla arttığını kaydeden Ardagül; “Orada çığ gibi yardımlar gelmeye başlayınca biz bunu sürdürmek istedik. Benim arkamda gerçekten bir dağ var. Gönüllü annelerim fazlasıyla destek veriyor. Muhtarlarımız bizlere destek veriyor. Deniz Şahin’e çok teşekkür ederim. Bizlerin her zaman yanında. Biz yardımseverlerimiz ile ihtiyaç sahiplerimiz arasında bir köprü kurduk. Köprü ilerledikçe büyüyor. Büyüdükçe de birçok ailenin yüzlerini güldürüyoruz. Yaşlı insanlarımızın, hastalarımızın, mağdur kadınlarımızın yanındayız. Bize belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ulaşan herkesin yanındayız. Öncelikle dezavantajlı grupların yanındayız” dedi.

İhtiyaç sahipleri ince elenip sık dokunuyor

Ardagül, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde Gönüllü Anneler Grubu olarak yoğun çaba sarf ettiklerini ve yardımların doğru adrese ulaşıp ulaşmadığını sürekli kontrol ettiklerini belirtti. Ardagül, kişinin gerçekten ihtiyacı olup olmadığının “Bizler öncelikle gidip kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakıyoruz. Ardından toplanıyoruz. Salı günü nakliyat olduğu için cumadan karar alıyoruz. Her Salı ihtiyaç sahibi ailelerimize eşyalarımızı götürüyoruz ya da eşya topluyoruz” diye konuştu.

“Arkamızda dağ var”

Gönüllü Anneler Grubu’nu birkaç kadının bir araya gelerek kurduğunu söyleyen Ardagül; “Bizler şu anda aşırı büyüdük. Ben bu kadar büyüyeceğimizi düşünmüyordum. Bir Whatsapp grubumuz var. Orada şu anda 70-80 gönüllü annemiz var. Şu an burada 5 kişiyiz ama arkamızda dağ var. Depodan iyilik çıktı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kadın dayanışması

S.S. Kadın Akademisi Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi’nin sosyal içerikli faaliyetlere büyük değer verdiğini söyleyen Deniz Şahin, söz konusu işbirliğinde kadın dayanışmasının ön plana çıktığını söyledi. Şahin, “Bu kapsamda da Münevver Ardagül’ün gayretleri ve emekleri bir kurumsal çatı altında olmalıydı. Onun yolunu açmalıydık. Kooperatif olarak biz Münevver Ardagül’ün emekleri de su gibi aksın, gönüllü insanların bağışları kolay toplanabilsin diye sadece bir köprü olduk” dedi.

“Manevi değerler yitiriliyor”

Şahin, günümüzde her geçen gün manevi değerlerin yitirildiğini hatırlatarak, Ardagül’ün bu sosyal projesinin daha büyük bir önem kazandığını vurguladı. Şahin, “Günümüzde manevi değerler artık yavaş yavaş yitirilmekte, bu manevi değerleri tekrar topluma hatırlatmak adına böyle bir projeye destek vermemek de zaten mümkün değildi. Gönlü güzel insanların hepsinin böyle şeylere katkı sunması gerekiyor. Bizim kooperatif olarak sunduğumuz katkının yanında Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de Gönüllü Anneler Grubu’muza elinden gelen bütün katkıyı sunmaktadır. Yolumuzu açıp işimizi kolaylaştırıyor” diye konuştu.

Her Salı bir aileye yardım

Yardım sistemlerinin programlı bir şekilde uygulandığını kaydeden Şahin, “Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuran bağışçılar Cuma günleri bize dosya şeklinde teslim edilmekte. Biz de oturup toplantımızı yapıp Salı günkü sevkiyatımızı ona göre ayarlıyoruz. Kimden neleri toplayacağımız, kime neleri dağıtacağımız hep plan dahilindedir. O nedenle Lüleburgaz Belediyesi’ne, Sosyal Hizmetle Müdürlüğü’ne, Münevver Ardagül’e ve gönüllü olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. İyiliğin herkese bulaşması dileğiyle” dedi.

Para kabul edilmiyor

Şahin öte yandan kooperatif bünyesindeki Gönüllü Anneler Grubu’nun hiçbir şekilde para yardımı kabul etmediğini söyledi. Şahin “Kooperatifimiz bünyesindeki Gönüllü Anneler Grubu hiçbir şekilde maddi yardım kabul etmemektedir. Bizler sadece eşya yardımında bulunuyoruz. Maddi destek olmak isteyen çok fazla hayırseverimiz var. Onlara da zincir marketlerden alışveriş çeki alıp bize iletmelerini istiyoruz. Biz de bu çekleri geçen bayram yaptığımız gibi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

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