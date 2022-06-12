Karabük merkez ilçeye bağlı Kapaklı Köyü’nde bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı.

Kapaklı Köyü Muhtarı Süleyman Altınöz, beslediği ördeğin yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Topladığı yumurtalardan, birinin farklı olduğunu gören Altınöz, şaşkınlık yaşadı. Bowling labutuna benzeyen yumurtayla karşılaştığını aktaran muhtar Altınöz, hatıra olarak saklamak için koruma altına aldı.