Bolulu öğrenci Kanada’da depremzedeler için yardım standı kurdu

Kanada Saint Francis Xavier Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi gören Bolulu Derin Derici, depremzedeler için okulunda yardım standı kurdu. Ayrıca Derin Derici, üniversite yönetimiyle görüşerek, kampüste Türk bayrağını göndere çekti.

Eğitim için Bolu’dan Kanada’ya giden ve 7 yıldır Kanada’da yaşayan Derin Derici, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Genç kız okulunda depremzedeler için yardım standı kurarak, akademisyenlerin ve öğrencilerin dikkatini Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketine çekmeyi başardı. Derin Derici daha sonra üniversite yönetimiyle kampüs alanına Türk bayrağının asılması için görüşmelere başladı. Derici’nin ısrarı neticesinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Derin Derici’nin üniversitede kurduğu yardım standını Kanadalı bakanlar da ziyaret etti. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Sean Fraser ve Bakan Seamus O’regan, yardım standına gelerek Derin Derici ile sohbet etti. Bakanlar Fraser ve O’regan, Türkiye’deki son durum hakkında da bilgiler alarak, depremzedeler için bağışta bulundu.

"İlk 3 gün bağış kavanozumuzda 500 doların üzerinde para toplandı"

Ülkesi için düzenlediği kampanyası ile depremzedelere destek vermenin yanında farkındalık da oluşturmak istediğini söyleyen Derin Derici, "Deprem olunca ülkem için neler yapabileceğimi düşündüm. Boluluyum ve depremin ne demek olduğunu biliyorum. Önce üniversite yönetimi ile görüşerek yardım standı kurdum. Ben derste olduğum zamanlar diğer arkadaşlarım bana yardım ederek stantta durdular. Kanadalılar dünyadan biraz izole yaşayan bir halk. Onların dikkatini ülkeme ve ülkemde yaşanan deprem felaketine çekmek istedim. Kurduğumuz stantla akademisyenleri ve öğrencileri Türkiye’de yaşanan depremle ilgili bilgilendirdim. İlk 3 gün bağış kavanozumuzda 500 doların üzerinde para toplandı. Buradaki insanlar Türkiye’deki durumu anlattıkça durumu daha iyi kavradılar" dedi.

"Üniversite yönetimi bayrağımızı kampüs alanına asmayı kabul etti"

Üniversite yönetiminin izniyle kampüse Türk bayrağı astığını ifade eden Derici, "Üniversite yönetimi ile görüşerek kampüs alanına Türk bayrağının asılmasını talep ettim. Burada savaş ya da doğal afet yaşayan ülkelerin bayraklarını kampüse asabiliyorlar. Türk bayrağı asılmamıştı. Sebebini sorduğumda depremin Suriye’yi de etkilediğini, Türk bayrağı asılırsa Suriye bayrağının da asılması gerektiğini ve Suriye’de şu an için hem rejim bayrağı hem de muhaliflerin kullandığı iki ayrı bayrak olduğunu söylediler. Ben de Türkiye ve Suriye’nin iki farklı ülke olduğunu depremin Türkiye’de meydana geldiğini, en büyük yıkımın ve can kaybının Türkiye’de yaşandığını anlattım. Günler süren ısrarım neticesinde üniversite yönetimi bayrağımızı kampüs alanına asmayı kabul etti. Ülkeme elimden geldiğince imkanlarım ölçüsünde buradan destek olamaya çalışıyorum. Umarım bu zor günler geçer. Umarım tüm yaralar hızlı bir şekilde sarılır. Aklım hep orada. Cennet ülkemi ve güzel memleketim Bolu’yu çok özlüyorum" diye konuştu.