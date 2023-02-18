Bolu’dan seyyar tuvalet, banyo ve sobalar Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretimi tamamlanan 26 tuvalet ve banyo, 50 adet soba ve depremzedeler için okulun atölyesinde temin edilen dezenfektanlar öğretmenler tarafından tıra yüklenerek Kahramanmaraş’a gönderildi.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve usta öğretmenler tarafından deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacının karşılanması için gece gündüz mesai yapıldı. Depremzedeler için hayati önem taşıyan ve sık sık dile getirilen en büyük ihtiyaca yönelik mobil tuvalet ve ısınmak için soba üretimi gerçekleştirdi. Üretimleri tamamlanan seyyar tuvalet, banyo, soba ve hijyen malzemeleri tıra yüklendi.

“Seyyar tuvalet, banyo ve soba üretimi devam edecek”

Uğurlama töreninde konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, seyyar tuvalet, banyo ve soba üretimlerinin devam edeceğini vurgulayarak, “Bolu Valiliği ve Bolu halkı olarak depremin başından beri bu acıyı hissederek bölge insanına yardımcı olmaya çalıştık. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Mesleki ve Teknik Anadolu lisemizde üretilen sobalar, tuvalet ve banyo üretimlerini bölgeye gönderiyoruz. Tırımıza yükleme yapıldı. Kahramanmaraş ilimize hareket edecekler. Daha önce de diğer yardımlarla benzer şekilde seyyar tuvalet ve soba göndermiştik. Lisemizde yine seyyar tuvalet ve soba üretimi, banyo üretimi devam edecek. Arkadaşlar gerçekten çok kısa içerisinde bunları ürettiler. Daha önce burada Milli Eğitim Bakanlığına soba üreten bir okulumuz burası. Hemen dönüşümü sağladılar. Bölgedeki soba ve seyyar tuvalet ve banyo ihtiyacına göre hemen malzemeleri alıp hayırseverlerin desteğiyle beraber buradaki üretimleri gerçekleştirdik. Bunun arkası da gelecek. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bolulu hayırseverlerimize, burada emeği geçen hocalarımıza, teknisyenlerimize, Milli Eğitim Müdürümüze herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Çok özverili, çok meşakkatli bir çalışma oldu”

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Emine Karaoğlan, bir haftadır devam eden ve üretimi tamamlanan ihtiyaçlar hakkında bilgi vererek, “Pazartesi günü itibariyle çalışmalarımıza başlamıştık denemelere. Çok hızlı bir çalışma oldu. Uzun saatler çalışıldı yetişmesi için bugüne ve yetiştirdik. İlk etapta gidecek tırımızda toplamda 26 tane kabinimiz var. Bunun 10 tanesi normal tuvalet, 10 tanesi klozet, 10 tanesi de duşa kabin şeklinde. İçinde ısıtıcısı da olacak şekilde tasarlandı. Elektriği de dahil olmak üzere. Sobalarımız 50 adet borularıyla birlikte olacak şekilde bitirildi. Hijyen malzemeleri de ekledik. Orada buna da ihtiyaç olacak çünkü. El dezenfektanı, okulumuzda yine ürettiğimiz dezenfektan stantlarımız vardı pandemi de. Birkaç yedeklerimiz vardı. Orada işe yarayacağını düşünüyoruz. Çok özverili, çok meşakkatli bir çalışma oldu. Buradan ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı ile İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Aksay, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Emine Karaoğlan’ın yanı sıra üretimi yapan usta öğretmenlerin katılımıyla tır deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere uğurlandı.