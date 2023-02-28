Bolu’dan Hatay’a giden gönüllü berberler hizmete başladı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden etkilenen 11 ile gönüllü olarak giden 2 kuaför ve 8 berber, Hatay’da afetzedelerin kişisel bakımlarını yapmaya başladı.

Bolu Valiliği koordinesinde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı merkez, Gerede, Mengen ve Yeniçağa ilçelerinden gönüllü 2 kuaför ile 8 berber Hatay’a giderek depremzedeler için kolları sıvadı. Bölgede faaliyetlerine başlayan berberler, yüzlerce depremzedeye kişisel bakım hizmeti vermeye başladı.

Öte yandan, Bolu’da KYK yurtlarında ağırlanan depremzede vatandaşlar ise yurda gelen gönüllü berberler tarafından kişisel bakımları yapılmaya devam ediyor.