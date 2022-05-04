Bolu’da, “ıslatan” bayram geleneği yarım asırdır sürüyor

Bolu’nun Seben ilçesinde bayram namazına ve toplanma alanına geç kalan veya gelmeyenler bayram geleneği olarak köyde bulunan su oluğuna atılıyor.

Seben ilçesine bağlı Hoçaş köyünde, bayram namazına veya köydeki toplanma alanına geç kalanların su oluğuna atılması geleneği yarım asırdır devam ediyor. Ramazan bayramının ilk gününde namaza ve toplanma alanına geç gelen veya gelmeyenler tespit edildikten sonra köylüler tarafından meydanda bulunan su oluğuna atıldı. Kıyafetleriyle birlikte soğuk suya atılan vatandaşlar, yaşatılan gelenek sebebiyle ıslanmaktan rahatsızlık duymadılar. Köylülerin keyifli anlar yaşadığı anlar cep telefonlarıyla da kaydedildi.

Gelenekle ilgili konuşan Hoçaş köyü muhtarı Fehmi Çınar, “Köyümüzde geleneksel halde bayram namazına gelmeyenler ve saat 09.00’da köy konağının önüne bayramlaşmak için gelmeyenler köy oluğuna atılıyor” dedi.