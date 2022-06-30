Bol bol kitap okumak LGS’de birincilik getirdi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 48 farklı ilden 193 öğrenci, tüm soruları tüm soruları doğru cevapladı. Adıyaman’da Türkiye Petrolleri Ortaokulu 8-F şubesinden Aysima Zeynep Taştan da bu başarılı öğrenciler arasında yerini aldı. LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra baba Mahmut ve anne Arzu Taştan ile birlikte okula gelen Aysima Zeynep Taştan’ı Okul Müdürü Yusuf Yıldız tebrik etti. Başarısının kaynağında bol kitap okuma ve düzenli çalışmanın yattığını dile getiren Aysima Zeynep Taştan, “Başarımı düzenli çalışmaya borçluyum. Günlük 300 olan soru çözme hedefime ulaşmaya çalışıyordum. Başarımı çok kitap okumaya borçluyum. İlkokuldan beri kitap okuyorum, kitap okumayı gerçekten seviyorum. Klasikleri okumayı çok seviyorum” dedi.

Geçtiğimiz yılda LGS’de Türkiye birincisi çıkarttıklarını dile getiren Okul Müdürü Yıldız, “Her sene Türkiye birincileri çıkartan bir okuluz. Bu yıl da Aysima Zeynep Taştan öğrencimiz tüm soruları doğru cevaplandırarak Türkiye birincisi oldu. Öğrencimiz çok düzenli, efendi, dürüst, çalışkan, başarılı bir öğrencimiz. Dört yıl boyunca düzenli çalıştı. Allah onun emeğini boşa çıkartmadı” dedi.

Baba Mahmut Taştan da kızıyla gurur duyduğunu belirterek, çok kitap okumayı seven kızının bunun faydasını gördüğünü söyledi. Anne Arzu Taştan ise kızının sorumluluğunu bilen bir öğrenci olduğunu aktararak, “Aysima gerçekten küçüklüğünden beri sorumluluğunu bilen bir çocuktu. Derslerini düzenli çalışırdı. Hiçbir zaman ders çalış demedik. Bol kitap okurdu, kitap okumayı çok seviyor. Onun meyvesini topladı” ifadelerini kullandı.