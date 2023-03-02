Boğazına yiyecek kaçan depremzede bebeği, gönüllü öğretmenin müdahalesi kurtardı

Adıyaman’da depremzedelere yardım malzemesi dağıtan öğretmen Yusuf Orta, boğazına yiyecek kaçan bebeği, karnından baskı uygulayıp sırtına vurarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden biri olan Adıyaman’da gönüllü olarak bulunan Bingöllü öğretmen Yusuf Orta, çadırlarda yardım malzemesi dağıtımı yaparken bir bebeğin boğazına yiyecek kaçtığını gördü. Bebeğin boğazındaki yiyeceğin çıkarıldığını zanneden vatandaşlar, çocuğu annesine teslim etti ancak bebeğin rahatsızlığı devam etti. Anneye yardımcı olan öğretmen Orta, nefes alamayan ve öksüren bebeği kucağına alarak karnına baskı yapıp sırtına vurarak boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağladı.

Bebeğin ailesi öğretmen Yusuf Orta’ya teşekkür ederken, kurtarma anları o sırada kayıtta olan dron kamerasına yansıdı.