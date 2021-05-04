Bodrum’u ihya eden ’kısıtlama turizmi’ Sinop’a uğramadı

Tam kapanma kararıyla birlikte Bodrum’da turizm sezonunun açılmasına karşın Sinop’ta bir hareket olmadı. Bodrum’u ihya eden kısıtlama turizmi Sinop otelciliğine uğramadı. Artmadığı gibi, olan hareketlilik de azaldı.

Tam kapanma kararı sonrası konaklama tesislerindeki dolulukları değerlendiren Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Hareketlilik artmadığı gibi azaldı aslında. Geçen sene değil de ‘o zamanda pandemi vardı’, ondan önceki seneki dönemde özellikle mart-nisan aylarını söyleyeyim. Kışın zaten çok turizm hareketi olmuyor. Ama mart-nisan itibarıyla tabii ki hafta sonları gelenler gidenler turla geçenler arabayla gezerken uğrayanlar gibi oluyordu eskiden. Pandemi döneminde bunların hepsi bitti. Gezen insan yok çünkü herkes gezmeye korkuyor. Zaten kısıtlama var. Sinop’a da gelip zaten hafta sonu yapabileceği bir şey yok. Ancak tek tük. Turizm hareketi sayılmayacak cinsten, herhangi bir yere gelen ne kadar oluyorsa o kadar olmuştur” dedi.

Yazlıkçıların gelmiş olabileceğini ama bunun kendilerine katkısı olmadığını belirten Çobanoğlu, “Şöyle bir şey oluyordur: Onun istatistiği elimizde yok. Burada çokça yazlıklar var. Yazlıklar olduğu için büyük şehirlerden kaçan insanlar ‘büyük şehirde beton içerisinde evde oturacağıma, gideyim yazlığımda oturayım, hiç olmazsa bir deniz havası alırım’ diye gelip, yazlığına gelenler olmuş olabilir” diye konuştu.