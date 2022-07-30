Bodrumlu Aysu, Manş Denizi’ni geçen en genç Türk yüzücü oldu

Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş’ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, geçen hafta Bodrum’da düzenlediği basın toplantısının ardından İngiltere’ye hareket etti. Genç yüzücü, birkaç gün boyunca hava şartlarının uygun olmasını bekledi. Bodrumlu yüzücü dün Manş Denizi’ni geçmek için İngiltere’nin Dover kentinden yüzmeye başladı. Aysu’yu antrenörü Bengi Su Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu, botla takip etti. Akıntı ve dalgalarla Bodrumlu genç, 16 saat 28 dakika sonunda Fransa’nın Cap Gris-Nez kıyılarında Manş geçişini tamamladı. Aysu Türkoğlu’nun Manş’ı geçtiği anlar sosyal medya hesabından yayınlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu. Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.