Bodrum’da sokaklarında bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nın ilk gecesinde Muğla’nın Bodrum ilçesi sokaklarında yoğunluk yaşanırken, zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da Ramazan Bayramı’nın ilk gecesi yerli ve yabancı turist yoğunluğu vardı. Özellikle Cumhuriyet Caddesi, Kale Caddesi, Cevat Şakir Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi’nde yürüyüş yapan turistler, cadde üzerindeki işletmelerden alışveriş yaptı. Kimi tatilciler ise kafe ve eğlence mekanlarında yoğunluk oluşturdu. Bodrum’da eğlence gece geç saatlere kadar devam etti.

Bayram yoğunluğu şehir içi trafiğine de yansıdı. Cevat Şakir Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi boyunca yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Araçların 2 kilometrelik mesafeyi dakikalarca geçemediği görüldü.